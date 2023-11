I pesci magri da mangiare se si è a dieta

Gli esperti in nutrizione, su un totale di 14 pasti principali (7 pranzi e 7 cene) consigliamo di consumare pesce in almeno 5 pasti.E' possibile alternare pesce fresco e ottime alternative surgelate , abbattendo anche i costi.

Oltre ai pesci magri, anche i cosiddetti pesci grassi come il salmone, il tonno o il pesce spada, possono essere contemplati nella dieta per perdere peso . Fondamentale, come sempre, è la cottura , e la dimensione: prediligere cotture sane come griglia e vapore, o forno, e pesci piccoli.

Cottura del pesce: metodi ideali per la dieta

Griglia

Al forno

Al vapore

Al cartoccio

Fondamentale è il metodo di cottura, quando si parla di qualsiasi alimento, dal pesce alla carne, ma anche verdure e uova. La griglia, soprattutto per il pesce, risulta un'ottima opzione: non altera i sapori, e non aumenta le calorie. Così come la cottura al vapore, decisamente salutare in quanto non necessita di alcuna aggiunta di condimento, e il cartoccio.

Il forno, è anch'esso un valido alleato che consente di insaporire il pesce con ortaggi e aromi, senza bisogno di aggiungere grassi vegetali. Evitate fritture e salse come la maionese. Concesse le marinature leggere con erbe aromatiche e agrumi.