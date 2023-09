Esempio di digiuno intermittente 12 ore: come si fa e quanto si perde

Detto questo, non sarebbe corretto affermare che il digiuno intermittente "non funziona"; esistono però delle controindicazioni e delle complicazioni di cui tenere conto.

Abbiamo già detto che risulta comunque determinante contare le calorie (al limite, con l'aiuto di un'app); per qualcuno, tuttavia, questo potrebbe non essere possibile. Diventa quindi indispensabile mangiare "pulito", scegliendo i cibi giusti , e mangiando fino ad avvertire la sazietà ma non la "pienezza".

Se non sei dotato di buona memoria ed attenzione, puoi fare affidamento a una sveglia che ti ricordi quando puoi o non puoi mangiare.

Il nostro consiglio rimane quello di rivolgersi a un buon dietista . Chi invece "preferisce arrangiarsi", può "limare" da 200-300 (donne) fino a 400-500 (uomini) chilocalorie al giorno ( kcal / die ) per ottenere un dimagrimento moderato . In alternativa - non consigliato - si può decurtare fino al 30% dell'energia complessiva.

Per contro, non bisogna esagerare , perché si correrebbe il rischio di instaurare una dieta scarsamente sostenibile ed avere effetti indesiderati, come debolezza generalizzata e gli aspetti controversi di cui sopra.

Come anticipato in premessa, la pratica di digiuno intermittente 12:12 richiede di concentrare l' assunzione di cibi e bevande energetiche ad una finestra temporale di 12 ore al giorno ; nelle restanti 12 ore sono concesse esclusivamente acqua e bevande non caloriche, ma si proibisce qualsiasi tipo di alimento ( verdure comprese).

Quanto si perde nelle 12 ore? Quanti chili si dimagrisce?

Molte persone sono interessate a quanto si perde nella fascia di digiuno delle 12 ore.

La risposta è: non è rilevabile, non è rilevante e, soprattutto, è potenzialmente fuorviante.

Nel senso che la variazione dev'essere valutata in un'unità di tempo superiore; questo non vale solo per il digiuno intermittente, ma per qualsiasi dieta ipocalorica.

Certo, lo "smantellamento" delle riserve adipose avviene nel momento in cui si instaura il deficit calorico, ovvero proprio in quelle 12 ore di digiuno. Ma questo deve interessare il praticante, che invece si deve porre come obbiettivo quello di valutare la sostenibilità del metodo fino al raggiungimento dell'obbiettivo periodico (almeno una settimana).

Se diventa impossibile protrarre il digiuno intermittente per 7 giorni significa che è mal strutturato, o che semplicemente non fa per noi.

Per quanto riguarda il potenziale di dimagrimento assoluto attribuibile al digiuno intermittente diciamo che:

per un soggetto non obeso, un dimagrimento "sostenibile", non stressante per l'organismo e per la mente, si attesta intorno a -0,5 / -1,0 % del peso corporeo a settimana. Per un soggetto di 60 kg ciò significherebbe dimagrire 300-600 g a settimana, mentre per un soggetto di 90 kg ciò significherebbe dimagrire 450-900 g a settimana. Un soggetto obeso potrebbe anche permettersi di dimagrire oltre, raggiungendo e superando, talvolta significativamente, 1,0 / 1,5 kg a settimana. Siccome un chilogrammo di tessuto adiposo contiene grassi di riserva per circa 7000 kcal, per dimagrire 500 g in una settimana (2 kg al mese) dovremmo quindi decurtare circa 3500 kcal totali, ovvero 500 kcal al giorno. Queste possono ridursi a 300 kcal / die nei soggetti di corporatura minuta, in particolare se parliamo di donne - perché hanno una maggior suscettibilità al taglio calorico eccessivo.

La domanda corretta non è, quindi, quanto si dimagrisce col digiuno intermittente, ma "come va strutturato il menù delle 12 ore per far sì che ci porti a un dimagrimento sostenibile?". Per un "non professionista" è quasi impossibile, se non procedendo per tentativi.

Questo dipende soprattutto dalla mancata conoscenza del proprio fabbisogno calorico, ma anche dalla difficoltà nello stimare il monte energetico dei cibi scelti.

In ultima, ma non per ultima, il non professionista non è nemmeno in grado di verificare e valutare la ripartizione in macronutrienti energetici, nonché l'apporto dei numerosi altri nutrienti e fattori nutrizionali (inclusi minerali, vitamine, acqua, fibre ecc.), invece determinanti al benessere e alla salute generale.