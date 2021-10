Premessa

Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.

ATTENZIONE! Con quest'articolo si cercherà di riportate un esempio di dieta basata sullo scarico dei carboidrati alimentari ed il parallelo incremento dei corpi chetonici nel sangue. E' fondamentale ricordare che ci si riferisce esclusivamente ad UNA dieta chetogenica (in senso generico) e non ALLA dieta chetogenica (metodo più o meno specifico rivendicabile da alcuni professionisti); questa piccola precisazione ha lo scopo di salvaguardare l'autore dell'articolo e my-personaltrainer.it da qualunque rivalsa sulla proprietà intellettuale della dieta chetogenica o, perché no, anche da eventuali contestazioni di natura concettuale-metodologica.

Dieta chetogenica per la definizione muscolare

La dieta chetogenica per la definizione muscolare del body-building è un regime alimentare NON bilanciato CHE NECESSITA UN MONITORAGGIO COSTANTE DA PARTE DEL MEDICO SPECIALISTA; la dieta chetogenica nel body building è utile al dimagrimento ma soprattutto alla definizione o cutting muscolare.

La dieta chetogenica per la definizione muscolare si basa essenzialmente su 3 concetti:

Riduzione dei carboidrati : contrariamente ad una dieta chetogenica per il dimagrimento (applicabile in caso di sovrappeso od obesità) o a quella per l'epilessia (utile in caso di farmacoresistenza), la dieta chetogenica per la definizione muscolare deve tenere in considerazione l'allenamento fisico ad alta intensità del body-builder. Senza entrare nei dettagli dell'allenamento o nella fisiologia energetica, per stimolare efficacemente la forza e l'ipertrofia muscolari è SEMPRE necessario mantenere una quota dietetica di zuccheri più significativa rispetto alla dieta per il dimagrimento di un sedentario; ciò significa che: la porzione di carboidrati alimentari nella dieta chetogenica per la definizione muscolare dovrà collocarsi ai limiti superiori del range consentito per l'applicazione di questa strategia . Ridurre eccessivamente i glucidi nella dieta chetogenica per la definizione non sarebbe corretto, poiché aumenterebbe il rischio di compromettere l'efficienza fisica durante l'allenamento e favorirebbe il catabolismo eccessivo delle proteine muscolari.

: riducendo i carboidrati nella dieta, per non abbattere eccessivamente la quota energetica totale, è indispensabile aumentare drasticamente la percentuale e la quantità di lipidi e proteine (almeno 3g/kg). Alcuni sostengono che la dieta chetogenica, soprattutto applicata al body-building, vanti un effetto "metabolico-catabolico" tale da facilitare il depauperamento del tessuto adiposo ANCHE senza la riduzione dell'energia totale, applicando una semplice sostituzione dei glucidi con i grassi e le proteine. Personalmente, reputo che si tratti di un aspetto quantomeno discutibile. Conseguente produzione dei corpi chetonici e dei gruppi azotati : la dieta chetogenica per la definizione muscolare, come tutte le chetogeniche, induce l'accumulo di corpi chetonici e azotati. I corpi chetonici, intermedi tra la glicolisi anaerobia e il ciclo di Krebs, sono tossici per i tessuti e, pur avvalendosi della riduzione del senso di appetito, soprattutto in associazione ai gruppi azotati, hanno un impatto negativo sulla funzionalità epatica e renale. Tutte queste molecole facilitano la disidratazione corporea in quanto fortemente osmotiche e responsabili della maggior escrezione renale di acqua e sali minerali (compreso il calcio).

Aspetti negativi della dieta chetogenica

La dieta chetogenica per la definizione muscolare, in particolar modo se non opportunamente monitorata, può favorire la comparsa di:

A causa della sua tossicità e del suo marcato effetto catabolico, la dieta chetogenica per la definizione non dovrebbe essere intrapresa per lunghi periodi di tempo; inoltre, qualora un culturista decidesse di intraprenderla, dovrebbe trovare il giusto compromesso tra caloricità-ripartizione dietetica e allenamenti. Ci sono dunque più teorie di applicazione:

Collocamento degli allenamenti SOLO nei giorni di ricarica glucidica (distanziati da circa 2 giorni di scarico)

Se il programma di allenamento è molto impegnativo, sarebbe più opportuno mantenere una quota glucidica più vicina al limite superiore del range consentito.

Quanti Carboidrati assumere?

L'organismo umano richiede circa 180g/die di carboidrati per GARANTIRE una funzionalità cerebrale efficiente ANCHE nel lungo termine (FAO, 1980), nonostante sia già stato dimostrato che solo 50-100g/die di carboidrati dovrebbero essere sufficienti a prevenire lo stato di chetosi (Calloeay 1971).

Supponendo che 180g/die rappresenti una quota preventiva idonea in una dieta da 1800kcal (CHO al 37,5%, contro il 55-65% di una dieta equilibrata), e prendendo il valore massimo del range di sicurezza sopra proposto (100g/die - CHO al 20,8%) è possibile definire che: in condizioni di sedentarietà, un soggetto che assume 1800kcal potrebbe MANTENERE la funzionalità nervosa riducendo i carboidrati fino al 37,5%, ed abbassarli ulteriormente fino al 20,8% SENZA AUMENTARE IL RISCHIO DI CHETOACIDOSI .

... e nel body-builder che pratica anche allenamenti intensi?

Difficile a dirsi, anche se potremmo ipotizzare un metodo specifico; quindi:

Stima della chetogenica del sedentario sui valori massimi del range (100g CHO, ovvero 20,8%kcal TOT)

Somma del dispendio energetico di ogni singolo allenamento, ad es. 300kcal, coperto da integratori misti di maltodestrine e amminoacidi ramificati.

NB. La dieta chetogenica non si interessa del rapporto tra zuccheri complessi e zuccheri semplici, poiché i carboidrati risultano talmente scarsi che il loro impatto metabolico assume un valore assolutamente marginale.

I metodi per la stesura di una dieta chetogenica sono moltissimi, tanti quanti le variabili da tenere in considerazione in ogni singolo caso ambulatoriale; di seguito verrà proposto un esempio di dieta chetogenica per la definizione muscolare con l'obbiettivo di mantenere stabile il COMPENSO alimentare della porzione glucidica (almeno 100g di CHO/die + integratori maltodestrinici in allenamento), rendendo necessario un solo giorno di ricarica settimanale.

NB.La dieta chetogenica NON è applicabile, poiché controproducente e pericolosa, a sportivi o atleti di endurance/resistenza.

Integratori utili

Gli integratori utili in caso di dieta chetogenica sono quelli che garantiscono la copertura dei fabbisogni idrosalini e vitaminici; nell'eventualità che si renda necessario soddisfare un dispendio energetico superiore rispetto alla norma, può essere buona abitudine consumare un integratore a base di maltodestrine e amminoacidi ramificati. Alcuni reputano essenziale associare ai cicli di chetogenica una fase di integrazione alimentare di creatina (se costante, circa 3g/die), al fine di promuoverne l'accumulo nei muscoli e accentuare il metabolismo anaerobico ALATTACIDO risparmiando il glicogeno dei tessuti.

NB. Nel caso in cui il soggetto presenti un aumento significativo del colesterolo ematico, è possibile sostituire parte degli alimenti animali con integratori a base di proteine in polvere (possibilmente della soia), in modo da contenere l'apporto esogeno di questo lipide.

Esempio Dieta Chetogenica

Studente, culturista natural, pratica 3 allenamenti settimanali.

Dieta chetogenica costituita da 6 giorni di scarico glucidico moderato e 1 giorno di ricarica ; l'apporto glucidico in fase di scarico sarà di 100/die alimentari + uno o due frutti associati ad un integratore malto-destrinico + BCAA nei giorni di allenamento.L'apporto di glucidi in fase di ricarica sarà LIBERO, ma in associazione e basse quantità di lipidi per evitare un anabolismo adiposo eccessivo.

Dieta Giorno 1 - SENZA ALLENAMENTO

Dieta Giorno 2 - CON ALLENAMENTO

Dieta Giorno 3 - SENZA ALLENAMENTO

Colazione 15% kcal TOT Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi 300ml, 150kcal Pane di segale 60g, 154,8kcal Prosciutto cotto magro 30g, 39,6kcal Spuntino 10% kcal TOT Mandorle 15g, 86,3kcal Tonno al naturale (scolato) 80g, 102kcal Pranzo 35% kcal TOT Petto di pollo lessato Petto di pollo 400g, 440kcal Carote crude 200g, 82kcal Olio extravergine d'€™oliva totale 15g, 135kcal ½ Pera, con buccia 100g, 58kcal Spuntino 10% kcal TOT Yogurt da latte scremato 300g, 183kcal Cena 30% kcal TOT Orata al forno Orata (parte edibile) 450g, 405kcal Melanzanein padella 300g, 72kcal Olio extravergine d'€™oliva totale 15g, 135kcal ½ Pera, con buccia 100g, 58kcal

Dieta Giorno 4 - CON ALLENAMENTO

Colazione 15% kcal TOT Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi 300ml, 150kcal Pane di segale 60g, 154,8kcal Prosciutto cotto magro 30g, 39,6kcal Spuntino 10% kcal TOT Mandorle 15g, 86,3kcal Tonno al naturale (scolato) 80g, 102kcal Pranzo 35% kcal TOT Petto di pollo lessato Petto di pollo 400g, 440kcal Carote crude 200g, 82kcal Olio extravergine d'€™oliva totale 15g, 135kcal ½ Pera, con buccia 100g, 58kcal Spuntino 10% kcal TOT Yogurt da latte scremato 300g, 183kcal Integratore di maltodestrine e amminoacidi ramificati Banana 200g, 178kcal Integratore maltodestrine + BCAA + sali e vitamine 50g, 200kcal Cena 30% kcal TOT Orata al forno Orata (parte edibile) 450g, 405kcal Melanzane in padella 300g, 72kcal Olio extravergine d'€™oliva totale 15g, 135kcal ½ Pera, con buccia 100g, 58kcal

Dieta Giorno 5 - SENZA ALLENAMENTO

Colazione 15% kcal TOT Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi 300ml, 150kcal Pane di segale 60g, 154,8kcal Prosciutto crudo dolce, magro 30g, 65,4kcal Spuntino 10% kcal TOT Nocciole 15g, 94,2kcal Tonno al naturale (scolato) 80g, 102kcal Pranzo 35% kcal TOT Ricotta Ricotta di vacca, da latte parzialmente scremato 300g, 414kcal Carciofi 200g, 94kcal Olio extravergine d'€™oliva totale 10g, 90kcal ½ Arancia, con buccia 100g, 62kcal Spuntino 10% kcal TOT Yogurt da latte scremato 300g, 183kcal Cena 30% kcal TOT Merluzzo al vapore Filetto di merluzzo 450g, 369kcal Spinaci al vapore 300g, 87kcal Olio extravergine d'€™oliva totale 20g, 180kcal ½ Arancia, con buccia 100g, 62kcal

Dieta Giorno 6 - CON ALLENAMENTO

Colazione 15% kcal TOT Latte di vacca parzialmente scremato, al 2% di lipidi 300ml, 150kcal Pane di segale 60g, 154,8kcal Fesa di tacchino 30g, 33,3kcal Spuntino 10% kcal TOT Noci 15g, 91,8kcal Tonno al naturale (scolato) 80g, 102kcal Pranzo 35% kcal TOT Vitello alla piastra Controfiletto di vitello 400g, 440kcal Finocchi crudi 300g, 93kcal Olio extravergine d'€™oliva totale 15g, 135kcal ½ Mela, con buccia 100g, 52kcal Spuntino 10% kcal TOT Yogurt da latte scremato 300g, 183kcal Integratore di maltodestrine e amminoacidi ramificati Banana 200g, 178kcal Integratore maltodestrine + BCAA + sali e vitamine 50g, 200kcal Cena 30% kcal TOT Spigola al cartoccio Spigola, varie specie (parte edibile) 450g, 436,5kcal Zucchine al vapore 300g, 48kcal Olio extravergine d'€™oliva totale 15g, 135kcal ½ Mela, con buccia 100g, 52kcal

Dieta Giorno 7 - RICARICA