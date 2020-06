Dieta a Zona: Come Iniziarla con Gradualità

ATTENZIONE! Questo articolo ha un semplice scopo informativo. L'autore dell'articolo, limitandosi a riportare quanto necessario per il sistema nutrizionale in questione, si astiene da qualsiasi commento e non intende consigliare o sconsigliare di seguirlo.

Come Iniziare Passare improvvisamente da abitudini alimentari disordinate al rigoroso rispetto dei principi alimentari della dieta a zona può risultare difficile e addirittura traumatico. Shutterstock Per questo motivo è bene effettuare tale passaggio con gradualità, riequilibrando il proprio stile alimentare, step dopo step, nell'arco di alcune settimane. Di seguito una guida per "entrare in zona" in sei settimane.

Seconda Settimana Eliminare poco per volta le bevande dolci (cola, aranciata, tè aromatizzati, aperitivi ecc), caramelle e così via. Si devono ridurre drasticamente, invece, i dolci, biscotti, i gelati e tutti gli altri alimenti ricchi di zuccheri. Da abolire anche le merendine, le creme al cacao, il torrone, i canditi e le brioche. Per addolcire il caffè si può utilizzare poco fruttosio, che è uno zucchero derivante dalla frutta, ha il vantaggio di non innalzare l'insulinemia. Per fare una colazione senza gli elementi sopra descritti si può cominciare con l'assumere una spremuta di agrumi – non zuccherata – latte o yogurt con i cereali davvero integrali, un frutto (tranne la banana) e una bevanda calda come tè o caffè, poco addolcita come sopra. Riassumendo: Alimenti da escludere dalla seconda settimana sono: le bevande zuccherate e gli aperitivi; lo zucchero da cucina e da bar, compreso quello di canna; va invece bene poco fruttosio; la marmellata (meglio quella senza zucchero), le creme al cacao, le caramelle, il torrone e i canditi; le brioche e le merendine.

dalla seconda settimana sono: Consumare con moderazione : le torte senza troppi zuccheri aggiunti e i biscotti; i gelati e i sorbetti.

Quarta Settimana Nella quarta settimana gli obiettivi sono due: Fare almeno 5 pasti al giorno: la prima colazione, il pranzo, la cena e due spuntini, uno a metà pomeriggio e uno la sera prima di coricarsi; Aumentare la quantità di acqua che si assume quotidianamente, arrivando a circa 8 bicchieri al giorno 2,0 - 2,5 litri). Nella prima colazione e nei due spuntini seguire i criteri della dieta "Zona" – più avanti verranno elencati degli spuntini e delle colazioni tipo. Colazione: latte parzialmente scremato con aggiunta di proteine in polvere;

Spuntini: una barretta tipo 40-30-30 oppure un bicchiere di latte parzialmente scremato.

Quinta Settimana L'obiettivo di questa settimana è quello di assumere sistematicamente nei due pasti principali le proteine in maniera corretta dal punto di vista della qualità e della quantità. Gli alimenti da preferire sono questi: pollo e tacchino senza pelle;

pesce di tutti i tipi;

tagli magrissimi di polpa di carne;

formaggi magri;

albume d'uovo. Per la quantità si potrà utilizzare come misura di riferimento una porzione che per dimensioni e per spessore sia simile a quella del palmo della nostra mano.