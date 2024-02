È vero che i carboidrati dopo le 18 fanno ingrassare?

Carboidrati, insulino resistenza e obesità

Carboidrati: nutrienti energetici tanto temuti quanto amati da tutti (anche da chi lo nega).

E' innegabile che questi macronutrienti costituiscano la prevalenza calorica degli alimenti più golosi, come pane, pasta, patate, pizza, dolciumi, dessert, bevande edulcorate, miele, zucchero, frutta dolce e tutte le ricette che ne derivano.

Allo stesso tempo - anzi, proprio per questa ragione - sono anche alla base dei cosiddetti "eccessi alimentari", responsabili di surplus calorico, anabolismo adiposo e aumento del deposito dei grassi di riserva.

Soprattutto quando associati a cospicui livelli di grassi, gli alimenti ricchi di carboidrati sono quelli che, più facilmente, rendono la dieta ipercalorica e il bilancio calorico positivo. Pensiamo ad esempio alle patatine fritte, alle brioche, al dolce mascarpone, ai salatini ecc.

Presi nelle giuste quantità, invece, i carboidrati - ma, ancora una volta, pure i grassi - risultano necessari al benessere e al pieno stato di salute psico-fisica. Trattandosi di molecole usate dall'organismo pressoché unicamente a scopo energetico, la loro importanza quantitativa nella dieta è direttamente proporzionale al fabbisogno calorico giornaliero. Gli sportivi di resistenza, in particolare, hanno la maggior richiesta di carboidrati nella popolazione generale.

Eppure, in determinate condizioni, il metabolismo del glucosio - che ricordiamo essere il principale combustibile dei nostri tessuti - può cadere in un circolo vizioso di malfunzionamento; stiamo parlando dell'insulino-resistenza e del sovrappeso patologico.

Da questa consapevolezza nasce la convinzione (errata) che i carboidrati possano essere i principali responsabili di diabete mellito tipo 2 e obesità. In realtà, non è così; o meglio, il concetto dev'essere espresso in modo più chiaro e comprensibile.

Gli studi dimostrano che le cause dietetiche ed ambientali primarie di diabete ed eccesso ponderale sono la dieta ipercalorica cronica e la sedentarietà. In pratica, è vero che buona parte degli abusi alimentari sarebbe costituita da alimenti ricchi di carboidrati, ma la causa non sono i carboidrati in sé, ma piuttosto l'eccesso energetico che ne deriva. Anzi, altri studi dimostrano come l'eccesso di grassi possa essere ancora più deleterio per la sensibilità insulinica.

Ciò nonostante, ancora oggi, nelle terapie alimentari finalizzate a migliorare la sensibilità insulinica, prevenire il diabete e curare l'obesità, si continua ad insistere sul controllo ossessivo della quantità e del tipo di carboidrati consumati, e dell'orario specifico.

Veniamo al nocciolo della questione: mangiare carboidrati la sera fa male? Fa ingrassare? Scopriamolo.