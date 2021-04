Introduzione Chi vuole intraprendere un percorso di dimagrimento deve farlo nel modo più sicuro possibile e ciò vuol dire affidarsi alle mani di un esperto, che saprà consigliarci la dieta più adatta a noi. Prima di iniziare la dieta, bisogna esser anche certi che tutto nel nostro organismo funzioni nel modo corretto e per farlo occorre sottoporsi ad alcuni esami. In genere è proprio il medico a prescriverci le analisi da fare, anche in base alla nostra anamnesi, cerchiamo di capire in linea di massima quali sono gli esami a cui è opportuno sottoporsi. Ogni dieta, per quanto sia bilanciata, completa ed eseguita per un breve periodo, presuppone qualche privazione e ristrettezza. Ecco perché il presupposto per iniziare qualsiasi tipologia di dieta, ed oggi sono veramente tante, è quello di essere in buona salute. Bisogna esser certi che l'organismo sia in grado di sopportare un regime alimentare in cui non trovano posto alcuni alimenti. Una nuova dieta basata sull'approccio al cibo più consapevole è il metodo Piano Nutrizionale. Altre due diete piuttosto in voga sono la Paleo e la Cheto.

Controllare la pressione Un altro fattore che il medico controllerà prima che inizia la dieta per perdere peso, è la pressione sanguigna: in funzione dei valori formulerà una dieta piuttosto che un'altra. La pressione arteriosa sistemica è la forza che il sangue imprime sulle pareti delle arterie. Viene misurata in millimetri di mercurio: i valori considerati ottimali sono 120 (sistolica) mm/Hg e 80 (diastolica). In caso di pressione è bassa è fondamentale introdurre minerali indispensabili, come magnesio, potassio e sodio. In caso di ipertensione, invece, verranno ridotti maggiormente cibi contenenti sodio, zucchero e grassi di origine animale.

Intolleranze alimentari Verificare che non ci siano intolleranze alimentari è fondamentale per redigere una dieta, perché la loro presenza potrebbe limitare la perdita di peso e far comparire sintomi che potrebbero compromettere l'efficacia del regime dimagrante. I test per le intolleranze alimentari sono diverse, come il prelievo del sangue per rilevare la reazione ad una particolare sostanze, le prove di intolleranza alimentare cutanea, o i test di provocazione orale, che consiste nella somministrazione per via orale di un alimento per osservare eventuali reazioni che si generano.