Digiuno intermittente e salute metabolica: cosa c’è di vero?

Il digiuno intermittente (Intermittent Fasting) o digiuno controllato è un modello alimentare che prevede l'alternanza di totale astensione dal cibo (digiuno) ad un'alimentazione normale ma misurata. Esistono diversi modi per digiunare a intermittenza; alcuni inseriscono l'astensione dal cibo ogni giorno, altri a giorni separati ma prevedono 24 ore di digiuno filate. Il più diffuso è il quotidiano 16/8; un po' meno quello 12/12. Raro e decisamente estremo, quindi meno applicabile, è il digiuno di 24 ore ogni 2-3 giorni. Gli obbiettivi del digiuno intermittente sono il dimagrimento e il miglioramento della salute metabolica, riducendo il rischio di malattia e aumentando l'aspettativa e la qualità di vita. Alcuni sostengono addirittura che possa essere un modo più sano per perdere peso rispetto alla restrizione calorica tradizionale. Questa affermazione è, ovviamente, opinabile e, nei prossimi paragrafi, scopriremo meglio perché.

Efficacia del digiuno intermittente nella perdita di peso Il digiuno intermittente è un approccio abbastanza semplice, ma non troppo. Il suo potenziale di dimagrimento rimane, infatti, legato agli stessi crismi di qualunque altra strategia ipocalorica. Per diminuire la massa grassa è indispensabile comunque instaurare un asse prevalentemente catabolico, grazie a un bilancio calorico negativo; ergo: bisogna mangiare meno di quanto si consuma. Cosa significa? Semplicemente che, anche digiunando per 12, 16 o più ore, introducendo le calorie "normali", copriremmo ugualmente il fabbisogno energetico, ottenendo così un bilancio pari, ovvero una dieta normocalorica. Al contrario, i pasti consumati nella "finestra" di alimentazione normale devono essere controllati, ovvero apportare un livello energetico inferiore al fabbisogno. Non è il digiuno, quindi, a determinare l'effetto dimagrante; ma sempre e comunque il bilancio calorico negativo. Ma allora, perché alcuni studi dimostrano che il digiuno intermittente è altrettanto efficace, o a volte addirittura più efficacie, rispetto a una dieta ipocalorica standard? Semplicemente perché costituisce una modalità "diversa". È infatti assodato che variare la strategia porta sempre a un miglior risultato rispetto al mantenimento del medesimo sistema. Alcuni potrebbero trovare molto comodo digiunare per un lungo periodo – ad es. di notte e di mattina, o durante il turno lavorativo – e concentrare le calorie nell'arco di tempo "libero". È importante specificare, d'altro canto, che una buona fetta dei cosiddetti "resistenti al dimagrimento" è esattamente in questa situazione. Sono infatti moltissime le persone che cenano per poi saltare la colazione e lo spuntino di metà mattina, mangiando solo a pranzo, e non dimagriscono comunque.

Efficacia del digiuno intermittente nel promuovere la salute metabolica In merito alla salute metabolica il discorso è più o meno lo stesso. Il digiuno intermittente migliora la salute metabolica, con effetti potenzialmente positivi sulla riduzione del rischio di malattia e l'aumento e il miglioramento dell'aspettativa di vita. Ma lo stesso dicasi per le altre strategie che portano al dimagrimento. Questo perché non è il digiuno a migliorare i parametri, bensì il bilancio calorico negativo e la riduzione della massa grassa. Certo, un soggetto che soffre di resistenza insulinica e ipertrigliceridemia cronica può certamente trovare un vantaggio nel passare oltre mezza giornata senza assumere cibo – ammesso che lo tolleri, che non soffra di rischiose complicazioni e che ciò non interferisca con la terapia farmacologica. Se questa persona si misurasse la glicemia al termine del digiuno potrebbe apprezzare un eccellente risultato. D'altro canto, se la misurasse al termine della finestra di alimentazione noterebbe valori identici a quelli di una dieta tradizionale.

Il digiuno intermittente aumenta il metabolismo? Quando parliamo di "aumento del metabolismo" intendiamo il consumo calorico basale. La risposta è "solo nel breve periodo e nelle persone non abituate a digiunare". Nel brevissimo periodo, il digiuno tende ad aumentare il costo metabolico basale (del 14%, dicono), a causa degli arrangiamenti che necessita per garantire le funzioni vitali in assenza di cibo e dell'azione della noradrenalina. Ciò che non viene spiegato, tuttavia, è che l'organismo tende all'equilibrio. In pratica, questa affermazione può essere valida per chi non è abituato al digiuno. Ergo: il digiuno aumenta il costo metabolico basale sono per brevi periodi, dopo di ché il corpo si adatta e questa circostanza viene meno.

Il digiuno intermittente riduce il metabolismo meno delle altre diete ipocaloriche? È dimostrato che il digiuno riduce il costo energetico a riposo. Si tratta di una reazione di difesa del corpo, che tuttavia avviene progressivamente, di più nei soggetti già magri e che non praticano attività di muscolazione. Non esistono prove che il digiuno intermittente riduca meno il tasso metabolico rispetto ad altri metodi. Ciò che invece fa la differenza è: L'entità del taglio calorico (più è elevata, più il costo metabolico tende a diminuire velocemente);

La durata della terapia alimentare ipocalorica (più si protrae, più il costo metabolico tende ad abbassarsi);

La percentuale di massa grassa raggiunta (più si è magri, più l'organismo si oppone alla perdita di ulteriore massa grassa);

La massa muscolare conservata o persa (meno muscoli si hanno, meno l'organismo consuma a riposo);

La quantità di chilogrammi perduti (anche se non sembra, i chilogrammi in eccesso determinano una maggior fatica nel praticare qualsiasi cosa; di conseguenza, dimagrendo si consuma meno).

Il digiuno intermittente ti aiuta a mantenere la massa muscolare? In teoria no. Perché l'aumento della somatotropina, di cui abbiamo parlato sopra, avviene semplicemente per compensare una situazione di criticità. Se la situazione fosse meno critica, di base il muscolo soffrirebbe meno. L'unico sistema realmente efficacie per mantenere la massa muscolare è praticare allenamento motorio di forza.

Conclusioni Sebbene la ricerca abbia mostrato alcuni risultati promettenti, gli effetti del digiuno intermittente sul metabolismo sono ancora in fase di studio. Le prime ricerche suggeriscono che i digiuni a breve termine aumentano il metabolismo fino al 14% e alcuni studi suggeriscono che la massa muscolare non diminuisce molto. Se questo fosse vero, il digiuno intermittente presenterebbe alcuni vantaggi in termini di perdita di peso rispetto alle diete ipocaloriche tradizionali. Non tutti gli approfondimenti, d'altro canto, sposano questi risultati. Inoltre, bisogna ricordare che anche questi sistemi presentano controindicazioni, effetti collaterali e svantaggi, di cui è molto importante tenere conto.