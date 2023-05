Digiuno intermittente 16:8: come impostarlo, cosa mangiare e per quanto tempo

In questo breve articolo spiegheremo meglio come impostare il digiuno intermittente 16:8, cosa mangiare e per quanto tempo è possibile portarlo avanti.

Ciò significa che nelle 8 ore di alimentazione , non è possibile mangiare in libertà; al contrario, sapere cosa mangiare fa la differenza ancor più rispetto a un sistema nutrizionale ipocalorico "tradizionale" ed equilibrato.

Il digiuno controllato può essere impostato in vari modi. Il più popolare è, ad oggi, quello chiamato 16:8 , che consiste in un digiuno di 16 ore e di 8 ore nelle quali organizzare i pasti concessi .

Digiunare funziona? Fa bene o fa male?

Digiunare è uno dei mille modi per "dare un giro di vite" alle calorie giornaliere. In questi termini, ammesso che venga impostato correttamente, il digiuno intermittente 16:8 funziona.

Attenzione però, uno dei difetti più grossi di questo sistema è la rapida assuefazione. Complici i piccoli sgarri di derivazione psicologica – perché "dopo tutto, sto digiunando, posso permettermi qualcosina in più!" – e la forte propensione dell'organismo nell'adattarsi all'assenza di cibo – ci siamo evoluti per millenni in questa direzione, sia dal punto di vista fisico che mentale – nella maggior parte dei casi, il digiuno controllato mantiene la sua efficacia per un periodo breve o al massimo medio (parliamo di settimane).

Sul piano salutistico, il digiuno intermittente ha dimostrato di apportare miglioramenti su vari aspetti del metabolismo (glicemia, colesterolo, trigliceridi, parametri infiammatori, pressione ecc.), ma sempre in associazione al calo ponderale e in proporzione all'entità del sovrappeso .

C'è addirittura chi suggerisce che il digiuno controllato possa favorire la longevità, ma si tratta per lo più di congetture, rispetto a quanto concluso da certi studi sul miglioramento dei parametri di cui sopra.

Pertanto, non è il digiuno in sé a far bene, ma piuttosto la restrizione calorica e il dimagrimento. Inoltre, migliorano il proprio stato di salute le persone più malate rispetto a quelle con problemi meno gravi.

Com'è deducibile, il digiuno controllato non è esente da rischi e controindicazioni . Dovrebbero evitare il digiuno intermittente le donne incinta o che allattano, i soggetti in accrescimento, chi è in sottopeso, le donne con irregolarità mestruale, nelle coppie che hanno difficoltà nella procreazione, chi soffre di disturbi del comportamento alimentare, gli anziani, i soggetti con malattie gravi (ad esempio diabete, soprattutto senza supervisione medica) e/o insufficienza d'organo (ai reni, al fegato ecc.) ecc.

Anche nel contesto sportivo, si notano più aspetti negativi che positivi.

Ma parliamoci chiaro, con riferimento alle persone sane, "un po' di digiuno non ha mai fatto male a nessuno!" – soprattutto considerando il contesto pandemico di obesità nel quale ci troviamo. Digiunare è una pratica molto antica, sfruttata da varie civiltà e con vari scopi.

Nella valutazione di un metodo dietetico, la logica e la ragionevolezza sono sempre i requisiti più importanti. Il digiuno controllato 16:8 può quindi essere sostenuto abbastanza tranquillamente da chi non presenta controindicazioni, ma è necessario che venga organizzato bene e protratto quanto basta.