Generalità Cosa sono e a cosa servono le diete veloci? Per diete dimagranti veloci si intendono tutti i regimi alimentari finalizzati alla diminuzione rapida del grasso e del peso corporeo.

Il bersaglio di qualunque dieta dimagrante è costituito dai trigliceridi racchiusi nelle cellule del tessuto adiposo sottocutaneo. Il grasso corporeo è tutto uguale? Il grasso corporeo, oltre a non essere tutto uguale, è distribuito in vari distretti e si differenzia in molte tipologie.

Oltre che sotto la cute, altri depositi sono posizionati dentro i muscoli, attorno agli stessi e nella cavità addominale.

Quello definito “essenziale” (3-4 volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini) è di vitale importanza e non andrebbe intaccato con il dimagrimento. Grasso essenziale o primario: non dev'essere intaccato dalle diete dimagranti veloci Alcuni tipi di grasso “primario: sono: tessuto adiposo bruno (termogenico), strutture nervose centrali e dei nervi, midollo osseo, strutture degli organi, ghiandole mammarie delle donne ecc.

La riduzione significativa del grasso essenziale (< 3% negli uomini e < 9-12% nelle donne), spesso evidente per la comparsa di sintomi e segni clinici gravi, è un indicatore di protratta malnutrizione. Percentuali di grasso corporeo: facciamo chiarezza Nella valutazione dello stato nutrizionale è necessario che la lettura dei risultati riferiti alla plicometria o alla BIA (bioimpedenziometria) distingua chiaramente i valori di grasso totale e depositi adiposi.

Per intenderci, un risultato maschile di GRASSO 6% può avere due significati: Depositi di grasso 6%, ai quali va sommato il grasso primario del 3% per un totale di 9%

Grasso totale 6%, al quel va sottratto il 3% del grasso essenziale per ottenere il valore dei depositi pari al 3%. ATTENZIONE! Sia la plicometria che la BIA sono metodi di valutazione indiretta e per garantirne l'accuratezza è necessario che vengano utilizzati algoritmi di calcolo specifici per un determinato gruppo di popolazione (uomo, donna, sportivi, clinici, normali ecc).

Caratteristiche Caratteristiche Imprescindibili delle Diete Dimagranti Le diete dimagranti, per essere definite EQUILIBRATE, devono possedere innanzitutto alcuni requisiti: Essere ben bilanciate e apportare tutti i nutrienti essenziali, con una riduzione calorica non superiore al 30% (non superiore a 500-800 kcal rispetto al necessario). In nessun caso la dieta dimagrante dovrebbe scendere al di sotto del metabolismo basale o delle 1.200 kcal per un soggetto adulto, fisicamente attivo, in buone condizioni di salute Durante una dieta dimagrante non si dovrebbero perdere più di 0,5 - 1,0 kg alla settimana Includere alimenti: Graditi

Accettabili dal punto di vista socioculturale (vedi imposizioni religiose, correnti filosofiche ecc)

Facili da gestire

Semplici da lavorare e cucinare

Economicamente sostenibili

Ecologicamente sostenibili. Cosa contraddistingue le diete dimagranti veloci da quelle normali? Le diete dimagranti veloci si contraddistinguono fondamentalmente per la “maggior rapidità con la quale fanno scendere l'ago della bilancia”.

Avremmo potuto dire semplicemente “la velocità di dimagrimento superiore”, ma sarebbe stata una parziale inesattezza.

Infatti, le diete dimagranti veloci hanno la discutibile proprietà di far calare, oltre alla massa grassa (FM), anche quella priva di grasso (FFM).

Il compartimento della massa priva di grasso è formato da tutti i tessuti e i liquidi che non contengono percentuali rilevanti di trigliceridi.

La porzione di FFM che subisce negativamente l'azione delle diete dimagranti veloci è costituita da: Glicogeno epatico e, negli sportivi, anche quello muscolare (con conseguente diminuzione dell'acqua ad esso legata), a causa dello squilibrio tra l'apporto di glucidi nella dieta e il consumo con l'eventuale attività motoria

Plasma sanguigno e liquidi interstiziali, per colpa della disidratazione

Fibre muscolari striate scheletriche, in merito al catabolismo scatenato dall'apporto nutrizionale insufficiente ed eventualmente aggravato dall'attività motoria. Ciò avviene soprattutto nelle primissime fasi delle diete dimagranti veloci, quando è possibile assistere alla perdita di 2-3 kg in una sola settimana.

Tuttavia, è quasi sempre evidente una diminuzione dei volumi corporei NON sincronizzata alla riduzione dei pannicoli adiposi più rilevanti (misurabili con la rilevazione delle circonferenze in centimetri della vita, dei fianchi e delle cosce ecc).

Nei casi più estremi, è perfino rilevabile un'eccessiva diminuzione dei volumi muscolari (in genere, misurati con la circonferenza delle braccia) rispetto alla riduzione dei pannicoli adiposi.

Al contrario, i progressi di una dieta dimagrante equilibrata sono, anche se meno evidenti, riferiti allo svuotamento del tessuto adiposo. Perché è sbagliato scegliere le diete dimagranti veloci? Come abbiamo specificato nel paragrafo precedente, le diete dimagranti equilibrate devono assicurare una velocità di dimagrimento al massimo di 4 kg al mese.

Questo perché oltrepassando tale soglia aumenta il rischio di Malnutrizione: per carenza di uno o più nutrienti, essenziali o comunque necessari per la salute generale

Abbandono precoce: per impegno psico-fisico eccessivo (frequente negli sportivi). Ovviamente, per il dimagrimento delle persone sane, più è lento il dimagrimento e minori sono i rischi di cui abbiamo parlato.

Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione l'aspetto psicologico. Un calo ponderale troppo lento è certamente poco motivante ma, in fin dei conti, si tratta di una variabile soggettiva.