Dimagrire velocemente: perchè è sbagliato? Quali i requisiti di una dieta equilibrata?

Tuttavia, è quasi sempre evidente una diminuzione dei volumi corporei non sincronizzata alla riduzione dei pannicoli adiposi più rilevanti (misurabili con la rilevazione delle circonferenze in centimetri della vita , dei fianchi e delle cosce ecc).

Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione l' aspetto motivazionale . Un calo ponderale troppo lento è certamente poco motivante ma, in fin dei conti, si tratta di una variabile soggettiva.

Come vedremo in seguito, le diete dimagranti equilibrate devono assicurare una velocità di dimagrimento sostenibile ; ciò si attesta nello 0,5-1,0 % del peso corporeo iniziale a settimana nei soggetti in moderato sovrappeso . Solo negli obesi , il dimagrimento può essere un po' più rapido e senza effetti collaterali e controindicazioni .

Quali sono le diete che fanno dimagrire più velocemente?

Si basa sul limitare l'assunzione di cibo a una finestra temporale prestabilita, ad esempio di 8 ore, e di digiunare per il tempo rimanente, ad esempio 16 ore. Ovviamente, ciò impone di eliminare 2-3 pasti giornalieri; ad esempio la colazione e il pranzo, o la cena e la colazione, o il pranzo e la cena.

Enfatizzano la riduzione di carboidrati a vantaggio dei grassi, generalmente senza tener conto del contenuto calorico totale della dieta. La quota proteica è più elevata del normale, ma non troppo - perché alcuni amminoacidi sono glucogenici.

Un simile approccio alimentare ha indubbi effetti dimagranti, in quanto favorisce la mobilizzazione di grassi a scopo energetico e riduce l'appetito.

L'approccio dietetico è simile al precedente, ma, ad essere esclusi - o ridotti considerevolmente - sono i carboidrati e/o i grassi.

Vengono proposte come diete dell'ultima "chance" per prepararsi in fretta alla prova costume.

Diete a base di pasti sostitutivi

Si basano sull'assunzione di pasti pre-confezionati, come frullati o passati di verdure, tisane dimagranti ecc.

Sono ideali per chi preferisce "non avere nulla a che fare col cibo", forse per una ridotta capacità di gestirsi a tavola, o per chi non sa cucinare.

Diete monotematiche "del momento"

Ad esempio: dieta dello yogurt, dieta della banana ecc.

Fanno presa su persone con scarse conoscenze in campo alimentare dato che, essendo facili da seguire, hanno un buon approccio psicologico su chi le segue. Dopo pochi giorni diventano noiose.

Diete apparentemente bilanciate, quindi non esclusive, ma decisamente restrittive

Mantengono una ripartizione simile a quella della dieta equilibrata ma, per colpa dell'apporto nutrizionale globale inadeguato, con meno calorie del solo metabolismo basale, deperiscono rapidamente l'organismo.

Dieta del sondino

Considerato ormai un vero e proprio abominio, si basa sulla somministrazione alimentare previo sondino naso-gastrico. Le calorie fornite sono, ovviamente, molto basse. Il sondino viene applicato a livello ambulatoriale o clinico, e, nella stessa sede, rimosso.