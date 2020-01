I Due Sistemi della Dieta a Zona: Come Iniziare

A cura del dottor Davide Marciano

Per assumere le giuste quantità di macronutrienti, il dott. Sears ha ideato due diversi sistemi:

Sistema del Palmo della Mano

E' il metodo meno preciso ma permette anche ai più "svogliati" e a tutte le persone che per motivi vari mangiano fuori casa, di restare in zona senza troppi problemi.

In ogni pasto vanno consumate tante proteine (pesce o carne) quanto il palmo della propria mano (escludendo, quindi, le dita), come estensione e spessore. Il pasto andrà infine concluso con un quantitativo di frutta pari al volume di due dei propri pugni.

Se non si vuole rinunciare a pasta o pane, diminuire il quantitativo della verdura e sostituire la frutta con una quantità di pasta o pane pari alle dimensioni del proprio pugno.