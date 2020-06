Dieta a Zona all'Italiana

ATTENZIONE! Questo articolo ha un semplice scopo informativo. L'autore dell'articolo, limitandosi a riportare quanto necessario per il sistema nutrizionale in questione, si astiene da qualsiasi commento e non intende consigliare o sconsigliare di seguirlo. Shutterstock

Come Funziona La dieta a zona "tradizionale" è di origine americana e ripartisce in nutrienti come segue: 40% carboidrati, 30% proteine, 30% grassi. Rispetto alla dieta Mediterranea, i carboidrati sono inferiori e le proteine superiori, con sull'obiettivo di moderare l'insulinemia e tenere sotto controllo la produzione organica di tali eicosanoidi. Tutto ciò valutando non l'introito calorico giornaliero, bensì la quantità di macronutrienti energetici. Il sistema di calcolo è detto "a blocchetti". Ogni blocchetto, composto dalla suddetta ripartizione percentuale, permette di gestire in maniera ottimale la risposta glicemica ed insulinica. Tuttavia, data appunto la sua particolarità di bandire gli alimenti ricchi di i carboidrati a medio e alto IG (indice glicemico) come i derivati delle farine (pane, pizza, pasta ecc) e le patate – fondamenti della dieta Mediterranea – molto spesso la dieta a zona spaventa chi si le si avvicina. È così che nasce la dieta a zona italiana.