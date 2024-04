Dieta della frutta e della verdura: viola-blu

Gli ortaggi ed i frutti di colore viola/blu sono importanti per la salute, in quanto riducono il rischio di patologie cardiovascolari e di tumori; questi alimenti contengono anche sostanze importanti per la funzione urinaria, per la vista e per la struttura dei capillari sanguigni . Inoltre, tutta la frutta e la verdura viola è ricca di fibre .

Ricette viola-blu

Sformatino di frutti di bosco

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di frutti di bosco misti (scegliete tra mirtilli, ribes, more, lamponi ecc.;

150 g di farina;

100 g di burro;

60 g di burro;

1 limone;

cannella in polvere.

Preparazione

Lavate e asciugate i frutti di bosco.

Imburrate una pirofila da forno in cui disporre uniformemente tali frutti, il succo di mezzo limone e un po' di cannella.

In una terrina amalgamate il burro (tagliato a cubetti), lo zucchero e la farina. Versate, in modo regolare questo impasto sopra i frutti di bosco.

Cuocete in forno preriscaldato (a 220 gradi), finché la superficie non diventa dorata (25 minuti circa).

Radicchio con uvetta sultanina

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

Lavate accuratamente il radicchio e tagliate i cespi in quattro parti, che disporrete in una padella con 5 cucchiai di olio, sale e l'uvetta sultanina; ricoprite con l'acqua e lasciate cuocere con coperchio a fuoco basso per 30 minuti circa.

Una volta cotto il radicchio, cospargete con le olive private dei noccioli e con le acciughe; fate quindi evaporare il restante liquido di cottura.

Nel piatto condire con pepe e guarnire con i pinoli.