Proprietà dei Vegetali Verdi

Antitumorali e antiaterogeni

Questo tipo di ortaggi e frutti è caratterizzato da un'elevata quantità di carotenoidi e di clorofilla, entrambi con elevata azione antiossidante.

E' stato dimostrato che questi due phytochemicals (o fitoalessine) si avvalgono di un'azione anti aterogena e antitumorale.

Fonti di carotenoidi

I carotenoidi (o provitamina A) sono phytochemicals di colore principalmente rosso o arancione.

Più abbondanti nella dieta rossa, i carotenoidi sono comunque presenti in maniera significativa anche negli alimenti verdi.

Alcuni sono: beta carotene, licopene, luteina.

Funzioni

Combattono lo stress ossidativo supportando il sistema immunitario

Sono responsabili dello sviluppo delle cellule epiteliali

Mantengono la funzione visiva.

L'assorbimento dei carotenoidi dipende dalla loro biodisponibilità. Questa aumenta con la modesta presenza di grassi, associata a cottura veloce e non intensa.

L'assorbimento diminuisce in presenza di lecitine, fitosteroli e chitina/chitosano.

Fonti di magnesio

Gli ortaggi verdi sono anche caratterizzati dalla presenza abbondante di un minerale importante: il magnesio.

Funzioni

Partecipa al metabolismo degli zuccheri e delle proteine

Regola la trasmissione dell'impulso nervoso

Modula la pressione dei vasi sanguigni

Contribuisce al mantenimento di un PRAL alcalino, favorendo l'equilibrio acido base.

L'assorbimento del magnesio contenuto nei vegetali crudi può risultare parzialmente compromesso dalla presenza di fitati e ossalati.

La cottura inattiva gran parte di questi fattori antinutrizionali, ragion per cui è importante consumarne una quantità almeno pari a quella della verdura cruda.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che i minerali tendono a disperdersi in acqua, ragion per cui si consiglia di evitare la bollitura privilegiando la cottura a vapore, la vasocottura e quella in padella veloce.

Fonti di acido folico

Gli alimenti ricchi di carotenoidi, inoltre, rappresentano la miglior fonte di acido folico e folati.

Funzioni

Tali sostanze possono contribuire a prevenire l'aterosclerosi (convertendo l'omocisteina)

Sono fondamentali per la dieta in gravidanza, perché sostengono lo sviluppo nervoso del feto

Partecipano alla sintesi eritrocitaria.

La carenza di folati nella dieta può determinare anemia perniciosa e, nel feto, può indurre malformazioni fetali anche gravissime (spina bifida).

E' bene ricordare che i folati sono molto sensibili alla cottura e tendono a inattivarsi con il calore.

Broccoli, kiwi, spinaci, peperoni verdi, prezzemolo, cavoli ecc. contengono anche elevate quantità di vitamina C.

Funzioni

Anche detta acido ascorbico, la vitamina C è necessaria:

Alla sintesi del collagene

Al supporto del sistema immunitario

Alla lotta contro lo stress ossidativo.

Ricordiamo che la vitamina C è molto delicata e subisce negativamente l'effetto del calore, tanto quanto dell'ossigeno.

Degradandosi facilmente, impone di consumare una parte della frutta e della verdura crude e fresche (meglio se di stagione).