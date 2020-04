Dieta vegetariana - Possibili Carenze Nutrizionali

Generalità Introduzione alle possibili carenze nutrizionali delle diete vegetariane In questo articolo descriveremo le carenze nutrizionali che si possono verificare nella dieta vegetariana.

Come ampiamente descritto nell'articolo introduttivo, le diete vegetariane NON sono tutte uguali e hanno dei possibili deficit nutrizionali anche molto differenti tra loro.

Per questo motivo, svilupperemo l'argomento specificando, di volta in volta, se la carenza nutrizionale riguarda prevalentemente la dieta latto-ovo-vegetariana (o quella solo latto- o solo ovo-vegetariana) o vegana (comprese le varianti crudista e fruttista).

Cause di Carenza Nutrizionale Da cosa dipendono le possibili carenze nutrizionali delle diete vegetariane? Le possibili carenze nutrizionali delle diete vegetariane dipendono, oltre che dalle scelte alimentari, anche dai fabbisogni individuali.

Per semplificare, i deficit nutrizionali che si manifestano con più frequenza nella popolazione vegetariana cambiano in base a fattori oggettivi e soggettivi.

Vitamina B12 o Cianocobalamina Idrosolubile detta anche cianocobalamina, per la sua struttura con al centro un atomo di cobalto, viene assorbita a livello intestinale grazie al fattore intrinseco (glicoproteina secreta dalla mucosa gastrica, essenziale per l'assorbimento della vitamina B12).

Questi due composti si complessano per formare il fattore di maturazione eritrocitario nel midollo osseo.

La vitamina B12: E' coinvolta nella sintesi di DNA, quindi nello sviluppo neurale del feto

Come precursore del fattore eritrocitario, ha una funzione antianemica

Regola il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. Le disfunzioni legate a questa vitamina possono quindi dipendere sia da una diretta carenza, sia da una deficit di fattore intrinseco.

La vitamina B12 è presente esclusivamente negli alimenti di origine animale (fatta eccezione per i prodotti vegetali "fortificati") e in piccole percentuali nei fermentati. Nonostante le riserve epatiche siano in grado di soddisfare le richieste metaboliche per 2-3 anni, una carenza di B12 è piuttosto comune nei vegetariani che non assumono integratori specifici e ancor di più nei vegani.

L'integrazione con alghe marine sembra essere scarsamente efficace nel prevenire la carenza di vitamina B12.

Nota: La carenza scatena anemia perniciosa e potenzialmente delle malformazioni irreversibili nel feto.

EPA e DHA L'acido eicosapentaenoico (EPA) e l'acido docosaesaenoico (DHA) sono due lipidi semiessenziali appartenenti alla famiglia omega 3.

Possono essere sintetizzati nell'organismo a partire dall'omega 3 essenziale vegetale acido alfa-linolenico, di cui le diete vegetariane sono ricche.

D'altro canto, si ipotizza che, per ragioni metaboliche, l'organismo (soprattutto in caso di gestazione, senescenza e accrescimento) non sia sempre capace di soddisfare interamente le necessità.

EPA e DHA esibiscono moltissime funzioni di grande importanza (metabolica e strutturale nervosa). Abbondano nei prodotti della pesca. Recentemente se n'è scoperta la presenza nelle alghe, anche se, per ragioni strettamente culturali, solo una piccola fetta di popolazione sceglie di inserirle nella dieta abituale.

Iodio Lo iodio è contenuto principalmente nei prodotti della pesca di mare e nelle alghe. E' responsabile della funzione tiroidea.

Il raggiungimento della razione raccomandata è difficile anche nella dieta abituale.

Per quel che concerne l'apporto di iodio con le alghe, vale lo stesso discorso fatto per gli AGE omega 3.

Alcuni alimenti (cavolo, rapa, manioca, cipolla e noci) contengono sostanze che ostacolano l'assorbimento di iodio. Se a tale aspetto aggiungiamo l'esclusione del pesce dalla dieta vegetariana e il ridotto consumo di sale iodato, non è difficile ipotizzare carenze di questo minerale, con tutte le conseguenze del caso (disfunzioni tiroidee come il gozzo).

Vitamina B2 o Riboflavina Contenuta soprattutto nel latte e derivati,è una vitamina idrosolubile che sta alla base dei cofattori enzimatici FAD e FMN.

Ha quindi un'importanza primaria nei metabolismi cellulari.

La carenza è comunque un'eventualità molto RARA e generalmente si correla a malnutrizione generalizzata. Può manifestarsi più facilmente nei fruttisti.

Altre Possibili Carenze A tutte queste carenze vanno aggiunti possibili deficit di vitamina D, acidi grassi omega tre (specie nelle diete vegane in cui non si consumano alghe, semi ed olio di semi di lino o altri oli ricchi di acido alfa linolenico), zinco (il cui assorbimento è, similmente a quello di calcio e ferro, inibito dalla presenza di fitati) e carnitina.

Difficile, ma non impossibile, una carenza proteica, dato che gli alimenti di origine vegetale sono spesso carenti di uno o più amminoacidi essenziali (l'argomento è ampliamente trattato nelle articolo: proteine vegetali).

Ovviamente tutte queste possibili mancanze sono tanto più probabili quanto più la dieta è ristretta, per cui se la dieta vegetariana appare tutto sommato salutisticamente accettabile, altrettanto non si può dire per quella vegana e ancor meno per quella crudista o fruttista, che appaiono ancor più inadeguate in periodi "delicati" della vita come l'infanzia, la gravidanza, l'allattamento e la terza età.

Per quanto riguarda il rapporto tra dieta vegetariana e sport, segnaliamo questo interessante articolo di approfondimento del nutrizionista Dr. Gianluca Rizzo.

Nessun cibo è in grado di fornire da solo tutti i nutrienti nelle giuste proporzioni; per questo, il consumo di un'ampia gamma di alimenti è una delle caratteristiche più importanti per decretare efficacia e razionalità di una dieta.

Benefici del Vegetarianesimo Il vegetarianesimo apporta realmente dei benefici per la salute? Se è vero che esistono moltissimi studi che attribuiscono alla dieta vegetariana una buona efficacia nel diminuire l'incidenza di alcune malattie, occorre tener presente che altre ricerche smentiscono tali ipotesi, e altre ancora le ribaltano completamente (maggior incidenza di alcuni tumori nelle persone vegetariane).

Bisogna inoltre considerare che tendenzialmente il vegetariano è una persona attenta alla propria salute, normopeso e che adotta stili di vita salutari (spesso non fuma e fa un moderato uso di alcol).

Non ha quindi alcun senso paragonare chi segue una dieta vegetariana con "l'uomo medio", che più facilmente è in sovrappeso con abitudini di vita scorrette.

Imputare al consumo di carne l'insorgenza di malattie legate alle abitudini dietetiche del mondo occidentale è quindi poco realistico, anche se ascoltando un sostenitore della dieta vegetariana si sente spesso il contrario.

Le patologie a cui si fa riferimento sono infatti correlate a numerosi fattori nutrizionali e, solo in parte, all'eccessivo consumo di alcuni tipi di carne.

Una bistecca, checché se ne dica, non ha mai ucciso nessuno ed è assurdo rinunciarvi solo perché si crede di far un favore alla propria salute.

Naturale non significa Salutare La natura non sempre è amica della nostra salute, basti pensare per esempio alla stricnina, o alle sostanze con cui le piante si difendono dagli erbivori, uomo compreso.

In uno studio, circa il 50% di queste sostanze ha dimostrato una tossicità più o meno equivalente rispetto ai pesticidi di sintesi, con la differenza che quelli sintetici si sciacquano via, mentre quelli naturali sono intrinseci nell'alimento.

Alcuni di questi "veleni naturali" hanno addirittura dimostrato un potere cancerogeno superiore.

Il concetto di "naturale" uguale "buono positivo" sarà pure affascinante, ma di certo ben lontano dall'essere vero.

Le aflatossine (sostanze tossiche di natura fungina) sono un altro esempio di come gli alimenti vegetali non siano affatto privi di sostanze cancerogene e di come spesso i problemi relativi al consumo di cibi animali originino dal regno vegetale.

La solanina delle patate, l'estragolo del basilico, il cianuro presente nei semi delle pesche o delle mele e le microcistine presenti in alcuni integratori di alghe, sono altri esempi di come la natura non sia sempre così generosa come qualcuno vorrebbe far credere.