Dieta Sirt: Cos'è, Come Funziona?

Introduzione La dieta SIRT, conosciuta anche come "la dieta del gene magro", è un regime alimentare creato dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, che consentirebbe di perdere quasi tre chili e mezzo nella prima settimana e di mantenere, poi, il peso ideale nel tempo. Si tratta di una dieta divisa in due fasi, non particolarmente difficile da seguire, anche se fortemente ipocalorica soprattutto nella prima fase o fase iniziale che dura 7 giorni, e che prevede una perdita di peso concentrata in una settimana. La dieta Sirt è replicabile nel tempo, con intervalli di sospensione. Prima di iniziare un regime alimentare dimagrante rivolgersi al proprio medico che saprà valutare l'idoneità della dieta in funzione dello stato di salute generale e/o la presenza di eventuali patologie. Altre due diete piuttosto in voga sono la Paleo e la Cheto.

Dieta del gene magro Questa dieta per perdere peso viene chiamata Sirt perché è basata sull'azione delle sirtuine, un gruppo di sette proteine che hanno la funzione di regolare la trascrizione dei geni, quella di legarsi a proteine nel citoplasma e nei mitocondri e quella di contrastare i processi neurodegenerativi. Non solo, a livello metabolico le sirtuine hanno la capacità di regolare una grande varietà di processi legati al metabolismo, stimolandolo.

Le due fasi della dieta Sirt La dieta Sirt è composta da due fasi iniziali. La prima fase è piuttosto ipocalorica e dura una settimana. Il calo di peso è immediato. Si tratta di un regime alimentare strutturato senza esclusione di alcun nutriente, e sul consumo di alimenti molto salubri – i cibi Sirt – che contengono sostanze bioattive con potere antiossidante e antinfiammatorio. Prima Fase La prima fase della dieta prevede una riduzione drastica delle calorie e la perdita di almeno 3 chili. Nei primi tre giorni l'apporto calorico giornaliero è al di sotto delle 1000 calorie (molto poche). Secondo gli autori della dieta Sirt si dovrebbero consumare tre succhi verdi: al mattino, a metà mattina e a metà pomeriggio, e mangiare un pasto solido. I succhi, sostengono gli autori della dieta, rendono più assorbibili i principi attivi dei vegetali. Nei quattro giorni successivi, il regime passa a circa 1.500 calorie con l'aggiunta di un secondo pasto solido rappresentato da pasta di grano saraceno, pesce o petto di pollo, con un contorno vegetale. Tutti i giorni è consigliato quello che può essere definito e recepito come un "premio", ma che in realtà è un alimento Sirt funzionale, cioè 15-20 g di cioccolato fondente all'85%. Seconda Fase La seconda fase della dieta dura due settimane ed è la cosiddetta fase di mantenimento, in cui si maniene la perdita di peso della prima fase. Si consumano tre pasti al giorno, un succo verde e due spuntini. Questa fase risulta meno restrittiva dal punto di vista calorico. Oltre ai 20 cibi Sirt, si possono aggiungere uova, yogurt, pollo, gamberoni, fagioli, patate, pasta, pizza e insalatone, oltre a frutta e verdura. Due o tre volte a settimana, ai pasti, si può bere un bicchiere di vino rosso: contiene polifenoli, come resveratrolo, in grado di attivare le sirtuine. Esempio di centrifugato Sirt Un centrifugato Sirt si prepara, ad esempio, con qualche foglia di cavolo riccio, prezzemolo, rucola, ½ mela verde, 2-3 gambi di sedano verde e un'aggiunta di ½ cucchiaino di tè matcha in polvere.