Dieta senza lattosio: alimenti Sì e cibi No

Cos’è Cos’è la dieta senza lattosio? La dieta senza lattosio è un regime alimentare totalmente privato (o quasi) dello zucchero tipico del latte. Shutterstock A cosa serve la dieta senza lattosio? Eliminare il lattosio dalle proprie abitudini dietetiche è, di solito, una vera e propria necessità dei cosiddetti intolleranti al lattosio. Questi, per cause differenti, in maniera definitiva o provvisoria, evidenziano un'insufficienza dell'enzima intestinale deputato alla digestione del lattosio. Ciò comporta l'insorgenza di sintomi e segni clinici più o meno disagevoli o addirittura, come avviene per il lattante, anche gravi – per le complicazioni nel medio e lungo termine. Prima di entrare nel merito però, facciamo un breve riassunto sul lattosio e sulla relativa intolleranza alimentare. Per approfondire: Lattosio: Cos'è e a Cosa Serve

Intolleranza L'intolleranza al lattosio dell'adulto è una condizione, non una malattia. Per il neonato, come detto sopra, il discorso è diverso – sono disponibili latti delattosati specifici per il pre-divezzamento. Causate dal deficit di lattasi, le intolleranze al lattosio si suddividono in: genetica e acquisita; quest'ultima può anche risultare transitoria (principalmente dovuta a una malattia infettiva o infiammatoria dell'intestino, ma che può essere invertita reintroducendo gradualmente il lattosio nella dieta). L'intolleranza al lattosio colpisce più certe popolazioni di altre, come quelle asiatiche, e più le famiglie che non consumano latte e derivati con continuità. I sintomi sono normalmente di tipo gastrointestinale, come diarrea, flatulenza, crampi e raramente vomito (esistono anche altri sintomi atipici). Questi sono dovuti alla rimanenza indigesta del lattosio che prima attira l'acqua dalla mucosa del tenue all'interno del lume, poi una volta nel colon determinano una vivace fermentazione da parte del microbiota fisiologico. Essi scompaiono con l'eliminazione del lattosio dalla dieta. Per approfondire: Intolleranza al Lattosio

Come Fare Come strutturare una dieta senza lattosio? La totale assenza di lattosio può essere ottenuta solo per mezzo di una accurata selezione nutrizionale, che impone molte esclusioni e sostituzioni. C'è da dire che le intolleranze non sono tutte uguali. La soggettività ha un ruolo importante nella gestione della dieta, poiché diverse possono essere: l'eziologia, il tipo e la gravità dei sintomi. Questo significa che la dieta può variare, a seconda del caso, nella sua concentrazione massima di lattosio presente tollerabile. Per fare un esempio pratico, tra gli intolleranti c'è chi tollera lo yogurt, che mostra un livello di lattosio pari a 2-7 g / 100 g (a seconda del livello di scrematura e di fermentazione lattica); altri invece, non potrebbero nemmeno "leccare il cucchiaio". Finché si tratta di escludere, le problematiche sono davvero limitate. È sufficiente fare molta attenzione sia al latte e ai sui derivati contenenti lattosio, ma anche agli ingredienti occulti che li contengono. Per questo è sempre necessario leggere accuratamente le etichette nutrizionali. Se parliamo di sostituzioni invece, il discorso cambia. Per sostituire un alimento, bisogna conoscerne la funzione nella dieta. Funzione nutrizionale di latte e derivati Il latte, che ricordiamo essere molto utile dal punto di vista nutrizionale ma non essenziale nel regime dietetico del post-divezzamento, è un'ottima sorgente di: acqua, proteine ad alto valore biologico, fosforo, calcio, vitamina B2 o riboflavina e vitamina A o retinolo . Acqua, proteine, fosforo e vitamina A possono essere facilmente ricavati da altre sorgenti nutrizionali. Diverso è per il calcio e la riboflavina, i quali fabbisogni possono essere soddisfatti con estrema efficacia consumando latte e derivati, e con minor facilità escludendoli. Non è un caso che "Latte e Derivati" costituiscano il cosiddetto II° gruppo fondamentale degli alimenti (sorgenti di calcio e vitamina B2, per l'appunto). Non stiamo affermando che riboflavina e calcio siano contenuti solo nel latte, ma è innegabile che togliendoli sia necessario sostituirli con altri cibi dalle funzioni simili. Ma quali? Per approfondire: Farmaci per Curare l'Intolleranza al Lattosio

Altre Fonti di Riboflavina o vit. B2 Fonti nutrizionali di riboflavina o vit. B2 diverse da latte e derivati Per la riboflavina il discorso è un po' più semplice. Raggiungere il suo fabbisogno senza latte e derivati non è un'impresa ardua, a patto che si includano una tantum le frattaglie e soprattutto il fegato, il rene, il cuore. La concentrazione in vitamina B2 del fegato di bovino è addirittura superiore a quella del latte in polvere, che ne contiene a sua volta 10 volte più del latte liquido. Il tuorlo d'uovo ne contiene un buon livello. Scendendo di parecchio con il livello vitaminico, troviamo poi il germe di grano, certi legumi come la soia, alcuni ortaggi come gli spinaci freschi e certi semi oleosi come le mandorle ecc. Attenzione però, se è vero che, diversamente dal calcio, la riboflavina non teme la presenza di antinutrienti, è altrettanto vero che trattasi di una molecola termolabile. Degradandosi con la cottura, al consumo risulta davvero molto più scarsa rispetto alla stima eseguita a crudo. Anche per questo motivo, latte e derivati – che diversamente dalle frattaglie o dai legumi non richiedono necessariamente la cottura – vengono considerati le fonti più consigliabili per questo nutriente. Per approfondire: Vitamina B2 negli Alimenti