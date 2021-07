In questo scenario, anche numerosi atleti hanno sperimentato sulla propria pelle gli effetti di una dieta priva di glutine , descrivendo generali miglioramenti. La letteratura, invece, è ancora al lavoro sulla caratterizzazione scientifica dei possibili risultati ottenibili attraverso una dieta gluten-free in soggetti non celiaci.

Il glutine è un macro-aggregato proteico presente in differenti cereali , tra i quali il frumento , costituito per oltre l'80% da proteine note come glutenine e prolamine. Tali proteine, in particolare la gliadina , per la loro particolare conformazione tridimensionale, sono responsabili delle reazioni immunologiche avverse tipiche del paziente celiaco. L'iperattivazione immunitaria a livello intestinale determina infatti un progressivo danneggiamento della mucosa del tenue, con conseguente atrofia dei villi. La derivata sintomatologia , seppur sfaccettata, potrebbe determinare la comparsa di disturbi ricorrenti, come malassorbimento , diarrea , dimagrimento , dolori addominali crampiformi e deficit di crescita nella popolazione pediatrica.

La dieta senza glutine

Come accennato, la dieta senza glutine rappresenta, al momento, l'unico valido rimedio terapeutico per il paziente celiaco.

E' stato infatti dimostrato come l'eliminazione totale del glutine dalla dieta di un paziente celiaco possa agevolmente determinare un miglioramento del quadro istologico, riducendo la flogosi della mucosa intestinale e promuovendo un miglior profilo di assorbimento dei micronutrienti, nonché una rapida regressione della sintomatologia lamentata.

Considerando la presenza di glutine in alcuni cereali, al fine di realizzare una dieta priva di glutine, sarebbe sufficiente evitare il consumo di frumento, segale, orzo, triticale, kamut, malto, nonché delle farine e dei prodotti derivati.

Fortunatamente, già in natura è possibile ritrovare sostituiti validi privi di glutine, come il mais, il riso, il sorgo, l'avena, il miglio, il grano saraceno, l'amaranto e la quinoa, ai quali si aggiungono una serie di prodotti industriali gluten-free, succedanei della pasta, del pane e dei vari prodotti da forno.

Tutte le videoricette senza glutine per celiaci

Nessuna limitazione, invece, esiste relativamente al consumo di frutta, legumi, frutta secca, oli, verdure e prodotti di origine animale non trasformati.

Per questo motivo un professionista della nutrizione potrebbe elaborare, senza alcun problema, diete gluten free nutrizionalmente equilibrate, anche per utenti con fabbisogni particolarmente elevati come gli atleti.