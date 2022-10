Dieta del semaforo: in cosa consiste e quanto è efficacie

In cosa consiste la dieta del semaforo?

"Anche i bambini" sanno perfettamente cosa rappresentano i colori del semaforo!

Proprio per questo, ormai una cinquantina d'anni orsono, L. E. – Professore al Departments of Pediatrics, Community Health and Health Behavior and Social and Preventive Medicine, e Chief of the Division of Behavioral Medicine – scelse di utilizzare questa "tavolozza" di tre colori per creare una linea dietetica concepita per il trattamento dei giovani in sovrappeso:

verde : per cibi ipocalorici che possono essere consumati liberamente ;

giallo : per cibi moderatamente calorici che possono essere consumati occasionalmente ;

rosso: per cibi ipercalorici che dovrebbero essere consumati raramente.

La dieta del semaforo è stata ampiamente utilizzata dai pediatri per incoraggiare le sane abitudini alimentari tra i loro pazienti. Per quanto "digeribile" anche dai bambini, tuttavia, la chiave della dieta del semaforo rimane il coinvolgimento dei genitori .

Poiché l'obesità infantile ha raggiunto proporzioni epidemiche – ormai anche fuori dagli Stati Uniti – nonostante la dieta del semaforo costituisca un metodo vecchio di mezzo secolo, oggi può essere considerato un sistema educativo attuale più che mai.

Nota: ad oggi non si riconosce una sola dieta del semaforo. Esistono diverse interpretazioni della stessa, con modeste variazioni che possono riguardare un alimento o un'intera categoria, ma sempre tra i gruppi verde e giallo. I cibi rossi sono gli stessi ad ogni variante.

Classificazione dei cibi secondo la dieta del semaforo

Cibi verdi, da consumare quotidianamente: verdura, frutta, legumi e cereali integrali o loro derivati (fagioli, lenticchie, riso integrale, pane integrale ecc.), carne e pesce magri (pollo, coniglio, merluzzo, molluschi e crostacei ecc.), latte, yogurt e formaggi magri (formaggi e ricotta light).

Cibi arancioni, da gustare in piccole quantità una o due volte alla settimana: cereali raffinati e loro derivati (pane bianco, pasta bianca ecc.), carni magre di grossi animali (manzo, maiale ecc.), cibi dolci a ridotto contenuto di zuccheri e grassi aggiunti (biscotti dietetici, torte semplici ecc.), marmellate, salse e miele, vino rosso, latte e yogurt non scremati, formaggi a media frazione grassa (grana, provolone, spalmabili, caprino ecc.).

Cibi rossi, da mangiare in piccole quantità e al massimo una volta a settimana o saltuariamente: dolci tradizionali e ricchi di zuccheri e grassi (brioche da pasticceria, torte ecc.), alimenti fritti (patatine, crocchette ecc.), bevande dolci ed energy drink, carni grasse di grossi animali e/o trasformate/processate (pancetta, costine, salsiccia, wurstel ecc.), snacks dolci e salati.