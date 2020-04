Generalità Cos'è la Dieta Scarsdale? Scarsdale è il nome di una dieta nata negli Stati Uniti alcuni decenni orsono e tuttora in auge, grazie ai numerosi sostenitori e ai rilanci dei media che periodicamente la ripropongono come esempio di "dieta miracolosa".

Sviluppata alla fine degli anni settanta dal Dottor Herman Tarnower, la dieta Scarsdale arriva a promettere una perdita di peso quantificabile in 450 grammi al giorno (1 libbra/die). Come funziona? Alla base di questi straordinari risultati troviamo un regime dietetico che enfatizza fortemente la restrizione dei carboidrati, senza preoccuparsi eccessivamente del contenuto calorico totale dei pasti. La dieta Scarsdale prevede anche una riduzione dei grassi, meno evidente rispetto a quella dei glucidi, ma comunque importantissima.

Siamo quindi di fronte a un tipico esempio di dieta low-carb (a basso contenuto di glucidi) con effetto chetogenico (produzione di corpi chetonici ad effetto tossico, disidratante e anoressizzante).

La dieta Scarsdale è molto simile alla dieta Atkins (alto contenuto proteico, basso contenuto di grassi e carboidrati) con la differenza che la Scarsdale prevede anche il consumo significativo di frutta e verdura. Effetto yo-yo: la dieta Scardale è consigliabile? Sempre in base a quanto sostengono i difensori del metodo Scarsdale, tale regime alimentare favorirebbe anche il mantenimento del peso raggiunto, evitando il pericoloso effetto yo-yo.

In realtà è vero il contrario dato che, come vedremo, un regime calorico così restrittivo è destinato a essere abbandonato dopo un breve periodo.

Principi Base Principi fondamentali della dieta Scarsdale La Scarsdale è la classica dieta dell'ultimo minuto; gli autori consigliano infatti di seguirla per 7-14 giorni, rispettando uno schema dietetico ben preciso.

Di seguito riassumeremo i principi generali del sistema dividendo i comportamenti e le scelte consigliati da quelli non adeguati

Cosa Fare Cosa NON Fare Durata 7-14 giorni Seguire la dieta per meno di una settimana o per più di due settimane Attenersi scrupolosamente allo schema dietetico Alternare pasti o giorni di dieta a momenti di sgarro Consumare 3 pasti principali al giorno: colazione, pranzo e cena Consumare solo due pasti principali su tre o inserire degli spuntini intermedi Assumere esclusivamente cibi sani e "puliti" Prediligere i "cibi spazzatura" Ridurre i carboidrati totali della dieta, sia semplici che complessi Mantenere una ripartizione nutrizionale che privilegia i carboidrati Ridurre i grassi totali della dieta Consumare cibi grassi e condire le varie ricette Prediligere alimenti magri Non condire, né con olio, né con burro Consumare cibi grassi Condire i piatti con olio o burro Privilegiare i cibi altamente proteici a discapito degli altri Penalizzare la frazione dei cibi proteici Stimare le porzioni "a occhio", senza usare la bilancia Pesare le porzioni dei cibi Ridurre le calorie della dieta Mantenere invariato l'apporto delle calorie totali con la dieta Aumentare il consumo di liquidi Mantenere invariato o diminuire il consumo di liquidi Bere molta acqua Favorire il consumo di bevande erboristiche Eliminare le bevande dolci gassate Bere poca acqua Non includere le bevande erboristiche nella dieta Bere molte bevande dolci gassate Abolire gli alcolici Bere alcolici Non praticare attività motoria, soprattutto intensa e prolungata Iniziare o continuare l'attività fisica sportiva