Dieta del pH e Fitness

Attenzione! Il seguente articolo è esclusivamente a scopo divulgativo e non intende in alcun modo promuovere l'applicazione di questo metodo né a scopo salutistico, né tantomeno a scopo dimagrante. Shutterstock

Cos’è Cos’è la dieta del pH? La dieta del pH è un sistema alimentare che permette, attraverso l'assunzione di cibi che dovrebbero risultare alcalini, di raggiungere e mantenere il cosiddetto equilibrio acido-base – necessario all'omeostasi dell'organismo. Tale condizione sarebbe indispensabile al mantenimento dello stato di salute, poiché alterazioni rilevabili del pH plasmatico si associano a disturbi anche gravi. Nel seguente articolo si discuteranno alcune considerazioni generali riguardo gli "eventuali" vantaggi funzionali, non senza soffermarsi in merito a quanto dimostrato e quanto invece smentito dalla ricerca scientifica a riguardo. Per approfondire: Dieta Alcalina

pH Definizione di pH In chimica, il pH rappresenta una scala di valutazione per l'acidità o la basicità di una soluzione acquosa. La lettera "H" sta per Hydrogen mentre il "p" evidenzia il potenziale. I composti acidi hanno un pH più basso, mentre quelli basici hanno un pH più alto. Nota: a temperatura ambiente (25 °C o 77 °F), l'acqua pura non è né acida né basica, bensì neutra, ed ha un pH di 7. La scala del pH è logaritmica ed indica inversamente la concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione; un pH più basso indica una concentrazione più elevata di ioni idrogeno. Questo perché, per calcolare il pH, la formula utilizzata si avvicina al negativo del logaritmo in base 10 della concentrazione molare [a] degli ioni idrogeno nella soluzione. Più precisamente, il pH è il negativo del logaritmo in base 10 dell'attività dello ione idrogeno. A 25 °C, le soluzioni con un pH inferiore a 7 sono definite acide e le soluzioni con un pH maggiore di 7 invece basiche. Il valore neutro del pH dipende dalla temperatura (> 7 se la temperatura aumenta). Per acidi molto forti il valore del pH può essere < 0, o viceversa > 14 per basi molto forti. La scala del pH è riconducibile a una serie di soluzioni standard il cui pH è stabilito da un accordo internazionale. I valori standard di pH primario si determinano misurando la differenza di potenziale tra un elettrodo di idrogeno e un elettrodo standard come quello di cloruro d'argento. Il pH delle soluzioni acquose può essere misurato con un elettrodo di vetro e un pHmetro, o con un indicatore cromatico. Le misurazioni del pH sono importanti in chimica, agronomia, medicina, trattamento delle acque e molte altre applicazioni.

pH del sangue Quant’è il pH del sangue? Il pH ematico, o meglio plasmatico, è fisiologicamente tra 7.35-7.45 – quindi per natura leggermente alcalino. Oscillazioni superiori a ± 0.4 punti si accompagnano ad una grave compromissione organica, e in assenza di trattamento possono rivelarsi letali. Già da questa affermazione è possibile comprendere che qualsivoglia possibile alterazione non può avere alcun effetto negativo sullo stato di salute; diversamente, il range omeostatico sarebbe fisiologicamente molto più ridotto. L'essere umano è quindi in acidosi quando il pH ematico è < 7,35 ed in alcalosi quando il pH è > 7,45; tuttavia, si tratta di un'eventualità molto rara ed esclusivamente di natura patologica. Nelle persone sane, la variazione è molto ridotta. Regolazione del pH del sangue Il pH del sangue e la pressione osmotica sono regolati e mantenuti in maniera diretta dagli ioni del plasma, dalle proteine e da altre molecole disciolte. I meccanismi responsabili della gestione di questi componenti sono finemente regolati. Partecipano l'apparato respiratorio, urinario ed i soluti dei sistemi tampone del sangue – i primi ad intervenire in caso di "anomalie"; sempre presenti, costituiscono la prima linea di difesa. Aumentando la ventilazione polmonare, cioè la frequenza respiratoria e/o la profondità del respiro, l'organismo aumenta l'escrezione di anidride carbonica, sollevando il pH del sangue. Viceversa in seguito all'alcalosi ematica si risponde con l'ipoventilazione. A livello renale esiste un altro importantissimo meccanismo compensatorio del pH ematico, anche se molto più lento a mettersi in moto. Le cellule dei nefroni possono infatti rispondere all'acidosi riassorbendo maggiori quantità di bicarbonati, secernendo maggiori quantità di idrogenioni, riassorbendo più tamponi (HCO3-) e promuovendo la genesi di ammoniaca – che ha la capacità di reagire con gli ioni H+ liberi formando lo ione ammonio. In definitiva, l'omeostasi del pH ematico dipende dai sistemi tampone, dal polmone e dal rene.