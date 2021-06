Dieta Pescetariana: Cos'è e Come Funziona il Pescetarianismo

L' etica è solitamente una delle ragioni principali per cui le persone scelgono di diventare vegetariane e questa filosofia può essere estesa anche ai pescetariani.

Uno studio del 2014 ha calcolato che le diete dei mangiatori di pesce causavano il 46% in meno di emissioni di gas serra rispetto a quelle delle persone che si nutrono con almeno una porzione di carne al giorno.

Aggiungendo ad esse le proprietà nutrizionali dei pesci , secondo uno studio il livello di benessere aumenterebbe . Il primo effetto sarebbe quello di mantenere stabile il peso e, in alcuni casi, favorire il dimagrimento .

I benefici per l'organismo riconosciuti delle diete a base vegetale sono diversi , come ad esempio il minor rischio di obesità e malattie croniche come quelle cardiache e diabete.

Esistono diversi motivi per cui le persone scelgono di seguire una dieta pescetariana.

Al contrario, i pescetariani non mangiano:

Ad esempio, le ostriche sono estremamente ricche di vitamina B12 , zinco e selenio ; le cozze di vitamina B12 e selenio, manganese e il resto delle vitamine del gruppo B e alcune varietà di pesce bianco come il merluzzo e la passera sono una fonte di proteine estremamente magre .

In questa missione viene quindi in aiuto il pesce , che offre un'ottima fonte di proteine magre .

Ingerire la giusta quantità di proteine giornaliere può essere difficile se ci si avvale solo di quelle vegetali , soprattutto se non si vuole eccedere con carboidrati o grassi extra.

Il pesce è il modo migliore per assumere acidi grassi omega-3 .

L'aggiunta di pesce e frutti di mare come crostacei e molluschi , può però sopperire a queste carenze e fornire nutrienti e varietà di benefici.

Spesso chi decide di abbracciare una dieta vegetariana o vegana si pone la preoccupazione che escludere completamente i prodotti animali o evitare la carne possa portare a un basso apporto di alcuni nutrienti chiave . In particolare, vitamine B12, zinco , calcio e proteine possono essere un po' più difficili da assumere con una dieta di questo tipo.

Contro indicazioni della dieta pescetariana

Sulla carta non ci sono particolari contro indicazioni nel decidere di sposare un'alimentazione di base vegetariana con l'aggiunta di pesce e frutti di mare. Tuttavia, prima di farlo è sempre bene consultare un medico, visto che è possibile che il proprio organismo sia sensibile all'elevata assunzione di elementi presenti in alcuni pesci come mercurio e altre tossine.

In particolar modo, pur non essendo assolutamente vietati, i bambini e le donne incinte o che allattano, sarebbe meglio non abusassero di pesce tegola, pesce spada, sgombro reale e tonno alalunga.