Dieta per Perdere Peso

Diete dell'Ultimo Minuto: Rischi

Quali rischi si corrono nel mettersi a dieta all'ultimo minuto?

I nemici più importanti che dobbiamo affrontare quando decidiamo di perdere peso sono la fretta e la pigrizia.

la fretta è il nemico più importante da combattere

Anzitutto, è fondamentale rendersi conto che farmaci, diete dimagranti dell'ultimo minuto e integratori vari non rappresentano un rimedio, ma un aggravante del sovrappeso.

Sebbene una dieta ferrea seguita per brevi periodi di tempo possa risultare incoraggiante (l'ago della bilancia si sposta effettivamente verso sinistra) il dimagrimento è per lo più soltanto apparente (la perdita di peso è legata sopratutto all'esaurimento delle scorte di glicogeno e alla disidratazione).

Solo se la dieta viene mantenuta a lungo, il calo ponderale risulta effettivamente legato a una riduzione della massa grassa.

Ma i guai non finiscono qui...

Le diete fortemente ipocaloriche possono intaccare la massa muscolare risparmiando (proporzionalmente) il grasso e ponendo le basi per un nuovo aumento di peso.

Se si sceglie di seguire questa strada gli svantaggi sono numerosissimi nonostante i primi, apparenti, buoni risultati.

Alcuni ipotizzano che possa anche presentarsi una riduzione del metabolismo basale dovuta alla restrizione calorica; questa si oppone alla perdita di peso e, non appena si ricomincia a mangiare normalmente, tutti i chili persi vengono riacquistati in poco tempo con tanto di interessi.

Cicli ripetuti di perdita e guadagno di peso (diete yoyo) spronano l'organismo ad aumentare la capacità di conservare gli accumuli di adipe per fronteggiare le fasi di restrizione alimentare.

A dire il vero, gli approfondimenti scientifici svolti sull'ipotetica riduzione del metabolismo basale hanno smentito l'ipotesi che si possa manifestare così facilmente; è piuttosto un effetto indesiderato del digiuno protratto. Va comunque specificato che tali esperimenti hanno preso in esame solamente le reazioni a breve termine del digiuno, lasciando un incognita per quel che riguarda le modifiche a lungo termine di restrizioni caloriche inferiori ma più durature.

Può diventare quindi sempre più difficile perdere peso con la semplice dieta o attraverso l'utilizzo di prodotti dimagranti. Ecco perché: