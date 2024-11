Dieta per la forza: cosa mangiare per diventare più forti?

Non esiste una dieta che faccia aumentare la forza, così come non conosciamo cibi miracolosi che permettano di migliorare le performance in palestra. Tuttavia, senza un regime alimentare adeguato, la crescita di questa capacità condizionale non può avvenire correttamente. Potremmo, quindi, definire "dieta per la forza", lo stile nutrizionale che tenga conto delle necessità specifiche dello sportivo di forza, adattandosi agli obbiettivi specifici periodici. Deve essere finalizzato a: fornire un sostegno energetico sufficiente durante l'allenamento garantire il recupero e prevenirne il catabolismo muscolare sostenere la crescita muscolare. Entriamo nel dettaglio. (fonte: Shutterstock)

Sostenere la crescita Nel soggetto avanzato, la forza cresce assieme alla massa muscolare (ipertrofia). La spinta anabolica (meccanica e ormonale-biochimica) è data primariamente dall'allenamento, ma dev'essere supportata da un ambiente nutrizionale sufficientemente energetico, ricco di substrati e anabolico. La "ghisa" permette di stimolare il testosterone - eventualmente la somatotropina, negli allenamenti lattacidi - mentre la dieta sfrutta l'insulina, che utilizza i fattori introddi con la dieta (glucosio, amminoacidi, acidi grassi) per mettere in atto i processi di riparazione e crescita. Alti livelli di insulina si collegano ad alti livelli di macronutrienti energetici (tutti). Quindi, per far crescere la forza, bisogna mangiare di più del normale, cioè più rispetto al fabbisogno normocalorico. La dieta per la forza è, pertanto, tendenzialmente ipercalorica; ma, in generale, molto meno di quanto ci si aspetterebbe. Massimo 300-350 kcal / die in più - anche meno - ci consento di ottenere vantaggi anabolici e l'incremento di peso. Ovviamente, la massa guadagnata - nei soggetti natural - non è totalmente "pulita", e una piccola parte è costituita da adipe. La progressione "ideale" è di pressappoco lo 0,5-1,0 % del peso di inizio mese ogni 30 giorni - negli avanzati, anche meno. E' bene fare attenzione a non ingrassare troppo, perché ciò diminuirebbe la sensibilità insulinica. Come abbiamo detto, i carboidrati sono cruciali. La quota proteica, invece, è più importante nelle diete ipocaloriche, per preservare la massa muscolare dal catabolismo. I grassi possono essere mantenuti a un livello "confortevole", perché durante le fasi di calo ponderale andranno, invece, talgiati un po'. L'integratore "per eccellenza" nella dieta per la forza è la creatina monoidrato in polvere. 5 g / die in cronico, assunti in un bicchiere d'acqua dopo un pasto, possono aiutare sia il miglioramento della performance, sia l'aumento di massa muscolare (per idratazione delle cellule).