Generalità Definizione e funzione della dieta per l'osteoporosi La dieta per l'osteoporosi è un regime alimentare finalizzato a prevenire questa patologia dello scheletro, tipica (ma non esclusiva) delle femmine in terza età.

E' importante sottolineare fin da subito che l'osteoporosi NON può essere curata, tantomeno con la dieta; sebbene si conoscano delle terapie in grado di rallentarne il peggioramento, attualmente non esistono rimedi capaci di invertirne il processo.

Osteoporosi: statistica e dimensioni del problema L'osteoporosi è una malattia molto diffusa, che colpisce circa 5 milioni di Italiani.

L'incidenza di questa patologia nei Paesi occidentali cresce anno dopo anno, pare, a causa del progressivo aumento dell'età media della popolazione.

Basti pensare che ogni trenta secondi in Europa una persona con osteoporosi subisce la frattura di un arto o di una vertebra.

Vitamina D e Osteoporosi Quanto è importante la vitamina D nella dieta? La vitamina D o calciferolo non è propriamente una vitamina, ma un ormone, che controlla soprattutto l'assorbimento intestinale di calcio.

La cute sintetizza vitamina D sfruttando l'azione dei raggi ultravioletti B.

Grazie al calore che questi raggi producono, negli strati profondi della pelle si verifica la conversione del deidrocolesterolo (precursore) in vitamina D.

Altri organi come il fegato e il rene sono importanti nel metabolismo del calciferolo, in quanto favoriscono la sua metabolizzazione e attivazione.

Secondo alcuni studi epidemiologici, esiste una diffusa carenza di vitamina D nella popolazione oltre i 65 anni; a causa di questo deficit, viene compromesso l'assorbimento di calcio a livello intestinale, aggravando una situazione già compromessa dall'invecchiamento.

Per aumentare i livelli di questa vitamina nella dieta, è importante consumare le giuste quantità di uova, salmone, burro e latte.

Dato che la quasi totalità di vitamina D viene sintetizzata a livello cutaneo, soprattutto per gli anziani che già soffrono di osteoporosi, è raccomandabile associare a una dieta equilibrata una giusta esposizione al sole.



Dieta e fratture ossee