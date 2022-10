Cos'è e come funziona la Dieta Omad

Introduzione L'acronimo in inglese significa "un pasto al giorno". La dieta Omad, One Meal A Day, descrive espressamente come vengono gestiti i pasti durante il girono: uno soltanto. Infatti questo regime alimentare prevede di mangiare una sola volta al giorno, una variante, se vogliamo più intensa, del digiuno intermittente. Questo regime alimentare, difficilmente portato avanti con successo da chi non è costante e tende ad avere frequenti attacchi di fame durante la giornata, è ovviamente mirato al dimagrimento con, tuttavia, diversi effetti non propriamente benefici derivanti dall'intervallo di tempo prolungato che intercorre tra un pasto e il successivo che dovrà essere di 23 ore. In sintesi: un pasto unico al giorno della durata di 1 ora e 23 ore di digiuno.

Dieta Omad: i fondamentali Le basi della dieta OMAD si fondano sulla natura dell'essere umano, che alle sue origini non consumava i cinque pasti al giorno consigliati in epoca moderna dagli esperti in nutrizione, ossia i 3 pasti principali e due 2 spuntini. Destreggiarsi tra bisogni energetici e nutrizionali, e cibarsi una volta soltanto al giorno con un digiuno di circa 23 ore, non è affatto semplice.

Il concetto di Flessibilità Metabolica Alla base della dieta Omad c'è la flessibilità metabolica, ossia il processo attraverso il quale l'organismo passa dall'utilizzo dei carboidrati come fonte energetica a quello dei grassi. Il consumo frequente di cibo, quindi anche consumare 5 pasti al giorno, può causare riduzione della flessibilità metabolica che, tra le altre, provocherebbe insorgenza di patologie quali diabete di tipo 2 ed obesità. Le ragioni sono spiegate in modo semplice: la concentrazione di insulina nel sangue aumenta, e rimane sempre elevata mangiando ad intervalli brevi di tempo, e di conseguenza viene utilizzato il glucosio come fonte di energia, causando d'effetto l'accumulo di grassi nel tessuto adiposo. Quando trascorrono diverse ore tra un pasto e il successivo (come avviene nella dieta a digiuno intermittente) con un intervallo di tempo che supera le 13-14 ore tra i pasti, i livelli di insulina diminuiscono e si iniziano a bruciare grassi.