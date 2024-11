Dieta metabolica: in che cosa consiste, cosa si mangia e quanto si dimagrisce

Come per tutti gli altri metodi alimentari innovativi, anche nei confronti della dieta metabolica sorgono spontanee alcune domande:

A prescindere dall'impressione di "scientificità" che può dare a primo acchito, sul piano medico, la dieta metabolica non viene considerata una terapia alimentare. Inoltre, anche sul piano di modifica estetica e sportivo, presenta non poche controversie.

La dieta metabolica è un regime alimentare concepito sia per il dimagrimento o riduzione della body-fat, sia per l' aumento della massa muscolare o ipertrofia.

Cimentarsi nella dieta metabolica non è affatto semplice . Vediamo, passo-passo, come poterci approcciare al sistema.

La dieta metabolica è una dieta chetogenica oppure no?

Dipende da come la si imposta. Cercheremo di chiarire il concetto in poche righe.

Cosa sono i corpi chetonici, come si formano e che effetti hanno

"Chetogenico" significa "che genera corpi chetonici".

Questi, che in caso di dieta equilibrata rimangono a livelli normalmente bassi, aumentano invece nel caso in cui nell'alimentazione scarseggino i carboidrati e gli amminoacidi glucogenici (derivanti dalle proteine), come conseguenza dell'utilizzo prevalente di acidi grassi e amminoacidi chetogenici (anch'essi derivanti dalle proteine).

Diversi tessuti sono in grado di usare i corpi chetonici per produrre energia, ma non in sostituzione del glucosio. Ecco perché, tendendo ad accumularsi nel sangue, onde evitare una potenziale tossicità, l'organismo tende ad espellerli (soprattutto con le urine).

Pertanto, il soggetto sano non dovrebbe andare incontro a cheto-acidosi metabolica propriamente detta – condizione invece tipica di patologie gravi come il diabete mellito tipo 2.

Ciò non significa, tuttavia, che non abbiamo degli effetti paralleli. Alcuni di questi sono positivi, come l'effetto inibente sul senso di fame, altri negativi, come la tendenza alla disidratazione e la minor prestanza negli sforzi prolungati.

Per l'organismo quindi, i corpi chetonici sono tanto una risorsa – perché lo sostengono in caso di carenza glucidica – quanto un problema da risolvere – perché, in eccesso, tendono ad accumularsi.

Quanti corpi chetonici produce la dieta metabolica?

La dieta metabolica produce una quantità di corpi chetonici proporzionale al taglio calorico e di carboidrati.

Abbiamo detto che gli acidi grassi sono totalmente chetogenici, mentre le proteine hanno un effetto promiscuo – nel senso che alcuni amminoacidi sono chetogenici e altri glucogenici. Metabolizzandole si ottengono entrambi gli effetti.

La proporzione tra lipidi e proteine può quindi fare molta differenza. Non a caso, le diete chetogeniche controllate hanno una percentuale proteica limitata e determinata.

Inoltre, a parità di taglio calorico, incide moltissimo anche il livello di attività motoria. Nel senso che, a meno che l'intensità sia bassissima o che i muscoli abbiano un'efficienza super-elevata, muovendosi si consuma prevalentemente glucosio (da glicogeno muscolare). Se questo viene a mancare, aumenta l'ossidazione degli acidi grassi e, di conseguenza, la chetogenesi.