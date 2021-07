Dieta Mediterranea Verde: Cos'è, Come Funziona e Benefici della Green Med

Pro della Dieta Mediterranea Verde

La dieta mediterranea verde è simile a un regime alimentare vegetariano e secondo molti esperti seguirla porterebbe a una serie di benedici comuni, come il miglioramento della pressione sanguigna, il minor rischio di malattie cardiache e il mantenimento del peso ideale.

Oltre a questi, due recenti studi hanno attribuito alla dieta mediterranea verde altri benefici specifici.

Riduzione del giro vita

Secondo quanto emerso dalle osservazioni, le persone che hanno seguito la dieta mediterranea verde per sei mesi hanno visto una diminuzione del loro girovita che va dai due ai quattro centimetri in più rispetto a coloro che si sono limitati a seguire una dieta sana. Questo beneficio, tuttavia, sarebbe più evidente negli uomini rispetto alle donne.

Miglioramento della salute del cuore

Alimentarsi seguendo la dieta mediterranea verde per sei mesi, negli adulti contribuirebbe anche a ridurre il livello di colesterolo e la pressione sanguigna, in modo molto più significativo rispetto al non seguirla. Stando a quanto testimoniato negli stessi studi, in chi abbraccia questa nuova filosofia green sarebbero emersi anche livelli inferiori di un composto infiammatorio che prende il nome di proteina C-reattiva (CRP).

In questi casi però, le differenze con la dieta mediterranea classica sono risultati minimi. Cibarsi in modo sano, come impone la versione tradizionale di questo regime alimentare, già di per sé porta a questi benefici, come testimoniato ulteriormente dagli studi.

Quello che è emerso è semplicemente che nelle persone scelte per seguire la versione Green, questi eventi positivi siano avvenuti in modo ancora più significativo.

Miglioramento della salute del fegato

I ricercatori hanno anche osservato che le persone coinvolte in questo studio e sottoposte a regime alimentare green, abbiano abbassato il rischio di steatosi epatica non alcolica, più di coloro che avevano seguito la dieta mediterranea classica.

La dieta mediterranea green sembra portare anche alla perdita di grasso nel fegato. Questo evento è molto importante per il mantenimento della salute generale dell'organismo, perché un aumento del grasso nel fegato è collegato a una serie di fattori malsani come una diminuzione della resistenza all'insulina, un rischio più elevato di diabete e malattie cardiache e una minore diversità del microbioma intestinale.