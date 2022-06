Dieta iperproteica: compromette la densità ossea?

In questo breve articolo cercheremo di riassumere quanto più brevemente ma semplicemente possibile un argomento, in verità, piuttosto spinoso; ovvero la correlazione tra proteine dietetiche e densità delle ossa .

In aggiunta a ciò, gli incrementati livelli di IGF-1, le decrementate concentrazioni di paratormone e la contemporanea stabilità dei marker del metabolismo osseo indicano che l'approccio iperproteico non è responsabile di risvolti negativi sulla salute delle ossa.

Il protocollo HPHP non ha determinato variazioni nei marker del metabolismo osseo e l'incremento dell'assorbimento di calcio osservato in HPHP compensa la sua escrezione.

* In uno studio pubblicato sul "Journal of Nutrition" si è voluto determinare gli effetti di una dieta iperproteica e ad elevato PRAL sui livelli di assorbimento e ritenzione di calcio, nonché sui marker del metabolismo osseo.

* Studi su donne in menopausa dai 50 ai 75 anni, ed un altro studio su uomini e donne dai 50 anni in su, sono stati condotti per valutare l'effetto sui livelli di calcio e metabolismo osseo provocato da un incremento proteico (da carne ) da 0,94 a 1,62 e da 0,78 a 1,55 g pro kg di peso corporeo , rispettivamente, dopo 5 e fino a 9 settimane. I risultati dei due studi non riportarono alcuna ipercalciuria e tanto meno alcun decremento nella ritenzione di calcio.

Nel soggetto sano , elevati livelli proteici nella dieta non possono ridurre la quantità totale di calcio nell'organismo, pregiudicando la densità ossea, per diverse ragioni che, di seguito, elencheremo brevemente:

Non troppo tempo fa, alcuni studiosi presunsero che livelli proteici superiori al fabbisogno potessero, in una certa misura, compromettere la solidità dello scheletro .

Conclusioni

In conclusione, apporti superiori al range raccomandato per il fabbisogno proteico non possono in alcun modo essere responsabili di una perdita di mineralizzazione ossea. All'opposto, un adeguato apporto proteico è essenziale sia per l'ottimizzazione dell'assorbimento del calcio, sia per un corretto mantenimento dell'integrità ossea.

Attenzione! Tutte le argomentazioni esposte riguardano esclusivamente il soggetto sano e normo-dotato a livello funzionale.