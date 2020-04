Dieta per Ingrassare - Dieta Ingrassante

Normalità e Patologia La magrezza è una caratteristica universalmente definibile o ci possono essere delle differenze sostanziali? Prima di analizzare gli aspetti principali di una dieta ingrassante, è bene spendere due parole sulla magrezza e sul suo significato.

Questo articolo è infatti rivolto soprattutto a coloro che soffrono di magrezza costituzionale accertata e che come tali godono di ottima salute (ad es. magrezza adolescenziale dovuta allo scatto di crescita, magrezza che dura da tempo, ereditarietà famigliare per la magrezza).

Esistono tuttavia anche moltissime condizioni in cui la magrezza ha un'origine patologica (problemi psicologici, ipertiroidismo, parassitosi - vedi verme solitario, tumori) o dipende da alcolismo o da disturbi del comportamento alimentare, come l'anoressia nervosa.

Se la propria condizione di magrezza si accompagna a senso di malessere generale o a specifici disturbi, è quindi consigliabile effettuare un accertamento medico preventivo.

Se invece si è sicuri che la propria condizione è assolutamente fisiologica e indipendente da disturbi fisici o psicologici, è possibile intervenire adeguando la propria dieta.

Obbiettivi Caratteristiche necessarie all'aumento di peso e massa magra Solitamente, chi è troppo magro vorrebbe mettere su qualche chilo per mascherare un fisico ritenuto troppo esile.

Per questo motivo, come abbiamo già detto, spesso l'obiettivo principale è quello di acquistare un po' di massa muscolare, limitando il guadagno di grasso.

Una simile finalità può però essere raggiunta soltanto se la "dieta ingrassante" si accompagna a un adeguato programma di attività fisica.

In assenza di questo binomio, le calorie extra fornite dalla dieta vengono, per forza di cose, depositate prevalentemente sotto forma di tessuto adiposo. L'associazione di un adeguato apporto calorico con un'attività fisica basata prevalentemente sull'utilizzo di carichi di lavoro pesanti, e sui giusti tempi di recupero, fa aumentare la percentuale di massa muscolare e solo marginalmente la massa grassa.