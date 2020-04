Importanza della Dieta Post infarto: perché seguire una dieta? Dopo aver subìto un infarto, il rispetto di alcune semplici regole alimentari diviene di fondamentale importanza per recuperare al meglio ed evitare di affaticare ulteriormente un cuore già provato dalla malattia.

Una dieta corretta, infatti, diminuisce il rischio di subire un nuovo attacco cardiaco e aiuta a controllare la pressione arteriosa e il peso corporeo.

Risulta importante, quindi, seguire scrupolosamente quanto prescritto dal medico in termini di scelta degli alimenti e loro preparazione.

Di seguito riportiamo, a puro scopo indicativo, alcuni semplici consigli sulla dieta nel post-infarto, ribadendo che essi non devono in alcun modo sovrapporsi o sostituirsi a quanto prescritto dal medico.

Principi Fondamentali I principi fondamentali della dieta post infarto sono: Pasti numerosi, piccoli e frequenti, per una corretta ripartizione dell'energia

Raggiungere o mantenere un peso adeguato:

In caso di sovrappeso: dieta ipocalorica per favorire il dimagrimento (senza estremismi)



In caso di normopeso: dieta normocalorica per mantenere il peso

Basso contenuto di sodio

Carenza di nutrienti nocivi

Ricchezza di nutrienti e fattori nutrizionali benefici. Vediamo più nel dettaglio come rispettare questi principi.