Dieta e Indice Glicemico

Da Cosa Dipende Da cosa dipende l'indice glicemico della dieta? L'indice glicemico della dieta dipende soprattutto dalla composizione chimica degli alimenti. Aumenta se il pasto è composto solo da cibi ricchi di carboidrati, in particolare di glucosio o brevi polimeri dello stesso. Diminuisce invece se il pasto contiene anche molti grassi, proteine, fibre, troppa o poca acqua. Tra gli zuccheri, il fruttosio e il galattosio hanno un indice glicemico inferiore – lo stesso vale per i loro polimeri – poiché devono essere prima convertiti dal fegato in glucosio. Paradossalmente, un pasto molto abbondante può avere un indice glicemico inferiore ad uno di medio-piccola entità. Per non incorrere in problemi è bene privilegiare i cibi autunnali con indice glicemico basso e, in generale, tutti gli alimenti con indice glicemico basso. L'indice glicemico aumenta con una cottura profonda, anche se possono subentrare fattori paralleli come l'assorbimento d'acqua, la glicazione proteica ecc. È inferiore invece, nel caso dell'amido, se rimane crudo o se va incontro ad inversione. Attenzione! I fattori che aumentano o diminuiscono l'indice glicemico devono essere opportunamente contestualizzati, nel senso che pur incidendo, potrebbero non farlo in maniera sensibile o determinante.

A Cosa Serve A cosa serve comprendere l'indice glicemico della dieta? Poiché l'iperglicemia è uno degli scompensi metabolici più diffusi e nocivi, anche per l'iperinsulinemia che ne consegue, la valutazione dell'IG ha lo scopo di comprendere e valutare quali alimenti si possano considerare "raccomandabili" e quali invece no. D'altro canto ad oggi è risaputo che la glicemia si "impenna" maggiormente, piuttosto che in risposta all'assunzione di cibi ad alto IG, dopo aver consumato alimenti ad alto carico glicemico (CG). Quest'altro parametro corrisponde alla quantità di glucosio che un alimento, in porzione standard, è capace di far riversare nel plasma – aspetto che, non a caso, è anche correlato alla densità calorica del prodotto. Non è finita. Grazie al processo di neoglucogenesi, sono in grado di incrementare la glicemia anche i cibi contenenti prevalentemente proteine e lipidi. Per di più, amminoacidi e acidi grassi hanno anch'essi proprietà di insulino stimolazione. Ciò significa che non solo i cibi ricchi di carboidrati, ma anche gli altri, possono aumentare l'insulina, sia in maniera dipendente dalla glicemia, sia in maniera indipendente.