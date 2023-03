Dieta e Indice Glicemico

Introduzione L'indice glicemico (IG) è un parametro che, riferito agli alimenti, ai pasti o alla dieta in generale, ne valuta la capacità di incrementare la glicemia (quantità di glucosio nel sangue). Shutterstock La funzione dell'indice glicemico sarebbe quella di predire l'impatto metabolico a breve termine di nutrienti energetici, oppure di uno o più cibi, consentendo di stilare un programma nutrizionale che tenga sotto controllo le fluttuazioni glicemiche e le relative conseguenze per l'organismo. "In teoria", tutto ciò permetterebbe di: diminuire le "crisi di fame" o il senso di debolezza dovuti all'i poglicemia riflessa ;

; abbassare l' iperglicemia cronica nei soggetti malati (diabete mellito tipo 2) e le sue conseguenze (come la glicazione proteica);

nei soggetti malati (diabete mellito tipo 2) e le sue conseguenze (come la glicazione proteica); facilitare il dimagrimento (nei soggetti in sovrappeso, soprattutto insulino-resistenti). Come vedremo però, quello dell'indice glicemico è un parametro meno rilevante di quanto si possa credere, anche se la logica a sostegno di un'eventuale utilità terapeutica sembrerebbe non fare una piega (all'apparenza). Entriamo nel dettaglio.

Indice Glicemico Cos’è l’indice glicemico? Il concetto di indice glicemico fu introdotto nel 1981, dopo di ché è stato corretto ed arrangiato più volte. L'indice glicemico (IG) di un nutriente, di un alimento o di un pasto identifica: << l'andamento con il quale, previa assunzione orale, aumenta e poi diminuisce la glicemia *>>. *Concentrazione di glucosio nel sangue misurabile in mg / dl o mmol / L. Questo indice viene espresso in una percentuale (%), che si riferisce ad uno specifico alimento test, al quale è attribuito un valore di 100%. La misurazione viene effettuata somministrando un alimento in porzione contenente lo stesso quantitativo di carboidrati del test – quindi, non la stessa porzione del test. Esistono due equazioni distinte, entrambe reperibili in letteratura, differenti tra loro perché basate su diversi alimenti test. Quella più utilizzata usa come parametro di confronto una soluzione di acqua e 50 g di glucosio. L'altra invece, 50 g di pane bianco. Siccome il glucosio in soluzione è 1,37 volte più rapido del pane bianco, per ottenere la conversione da un indice all'altro è sufficiente moltiplicare o dividere il valore della seconda o della prima scala per 1,37. L'andamento glicemico, che graficamente disegnerebbe una curva a campana, è osservato per un arco di tempo pari a 120' (2 ore). Ad esempio, un alimento con indice glicemico 10 (%), è capace di incrementare la glicemia con una velocità pari al 1/10 rispetto alla soluzione di glucosio. Secondo la logica dell'indice glicemico, gli alimenti possono essere suddivisi in 4 categorie: A molto basso IG fino a 40;

IG fino a 40; A basso IG da 41 a 55;

IG da 41 a 55; A medio IG tra 56 e 69;

IG tra 56 e 69; Ad alto > 70.

Quello dei Pasti Da cosa dipende l’indice glicemico dei pasti? L'indice glicemico della dieta dipende soprattutto dalla composizione chimica dei singoli alimenti. Aumenta se il pasto è composto solo da cibi ad alto indice glicemico, in particolare di glucosio o brevi polimeri dello stesso – come le maltodestrine. Diminuisce invece se il pasto contiene anche molti grassi, proteine, fibre, troppa o poca acqua. Tra gli zuccheri, il fruttosio e il galattosio hanno un indice glicemico inferiore – lo stesso vale per i loro polimeri digeribili – poiché devono essere prima convertiti dal fegato in glucosio. Paradossalmente, un pasto molto abbondante può avere un indice glicemico inferiore ad uno di medio-piccola entità. Ma questo come potrebbe essere un vantaggio? Non lo è. Questo ci fa capire l'insensatezza del prendere come riferimento l'indice glicemico quando ciò che conta veramente è il monte calorico della dieta – dato dal carico glicemico di tutti i pasti, ma anche della quantità di proteine e grassi. L'impatto metabolico invece, riferito soprattutto alla liberazione di insulina (indice e carico insulinico), merita una trattazione a sé stante e non verrà tratta in questo breve articolo. L'indice glicemico aumenta con una cottura profonda, anche se possono subentrare fattori paralleli come l'assorbimento d'acqua, la glicazione proteica ecc. È inferiore invece, nel caso dell'amido, se rimane crudo o se va incontro ad inversione (amido resistente). Attenzione! I fattori che aumentano o diminuiscono l'indice glicemico devono essere opportunamente contestualizzati, nel senso che pur incidendo, potrebbero non farlo in maniera sensibile o determinante.

A Cosa Serve A cosa serve comprendere l'indice glicemico della dieta? Poiché l'iperglicemia è uno degli scompensi metabolici più diffusi e nocivi, anche per l'iperinsulinemia che ne consegue, la valutazione dell'IG ha lo scopo di comprendere e valutare quali alimenti si possano considerare "raccomandabili" e quali invece no. D'altro canto ad oggi è risaputo che la glicemia si "impenna" maggiormente, piuttosto che in risposta all'assunzione di cibi ad alto IG, dopo aver consumato un alto carico glicemico (CG). Quest'altro parametro corrisponde alla quantità di glucosio che un alimento, in porzione standard, è capace di far riversare nel plasma – aspetto che, non a caso, è anche correlato alla densità calorica del prodotto. C'è poi da dire che il carico glicemico dovrebbe essere valutato nel complesso; inoltre, ciò che conta sono, a conti fatti, le calorie totali. Pur considerando idonea la ripartizione giornaliera dell'energia in più pasti (per varie ragioni), per assurdo, se il nostro fabbisogno quotidiano fosse di 2000 kcal e ne assumessimo solo 1800 kcal con un solo pasto, dimagriremmo di più che facendone 5 la cui somma giunga ad un totale di 2000 kcal. Anche sul carico glicemico del singolo pasto poi, ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Sarà veramente scorretto aumentare o diminuire drasticamente quello di un singolo pasto? Dipende, soprattutto da cosa si è fatto prima e da cosa si farà dopo questo pasto. Infatti, se parlassimo di persone non sane, quindi insulinoresistenti ed obese, potremmo affermare che è sempre consigliabile moderare indice glicemico ed insulinico (quando possibile ovviamente), dando comunque la precedenza al carico glicemico e alle calorie totali. Viceversa, considerando uno sportivo di endurance, potremmo anche trovare proficuo creare un maxi-carico glicemico da somministrare immediatamente dopo la performance, o addirittura sommare l'intera quota glucidica dilazionandola nelle 2 ore del pre- intra- e post-workout. Non è finita. Grazie al processo di neoglucogenesi, sono in grado di incrementare la glicemia anche i cibi contenenti prevalentemente proteine (amminoacidi neoglucogenici) e trigliceridi (il glicerolo). Per di più, amminoacidi e acidi grassi hanno anch'essi proprietà di insulino stimolazione. Ciò significa che non solo i cibi ricchi di carboidrati, ma anche gli altri, possono aumentare l'insulina, sia in maniera dipendente dalla glicemia, sia in maniera indipendente.