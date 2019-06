È forse la domanda più frequente quando si parla di dieta del maturando. In verità, l'attività di studio non è tra le più dispendiose, ma certamente all'organismo "costa più" che riposare. Rispetto a riposare, studiare richiede una differenza calorica di circa 70-75 kcal / ora. Pertanto, un soggetto che "studia sodo" per 6-8 ore al giorno, a differenza di un nulla facente, avrebbe bisogno di circa 440-580 kcal in più.

Quello che non bisogna dimenticare però, è che in condizioni normali il cervello funziona a glucosio. Quello del sistema nervoso centrale (SNC, costituito da encefalo e midollo spinale) è infatti:

Svincolato dall'azione insulinica Incapace di ossidare gli acidi grassi Relativamente in grado di utilizzare i corpi chetonici Totalmente glucosio-dipendente.

Cosa significa? Semplice. In primo luogo che le cellule nervose non possiedono i recettori GLUT e quindi non hanno bisogno della veicolazione dell'insulina per captare il glucosio dal sangue. Questo è un bene, perché anche in condizioni di alterata produzione ormonale o di una scarsa sensibilità recettoriale (vedi insulino-resistenza e diabete mellito), dando per scontato un livello glicemico normale, il cervello può funzionare normalmente.

In seconda istanza bisogna però ricordare che il glucosio, oltre ad essere il combustibile principale, è essenziale per il cervello e con un modestissimo margine di tolleranza. Diversamente dai muscoli, per esempio, il tessuto nervoso non è in grado di ricavare energia dai grassi. Ovviamente poi, non ha la possibilità di eseguire neoglucogenesi, alla quale ottempera il fegato per l'intero organismo. Quindi, se per vari motivi la glicemia dovesse subire una modificazione sensibile, il cervello ne pagherebbe le spese. Fortunatamente l'organismo sano è dotato di una modulazione estremamente sensibile, che impegna vari ormoni, e in grado di mantenere costantemente i normali livelli di glucosio nel sangue.

Molti non sanno però che, oltre all'ipoglicemia (glicemia bassa), anche l'iperglicemia ha effetti deleteri per il funzionamento del SNC. Inoltre, possono compromettere significativamente l'efficacia e l'efficienza del cervello: