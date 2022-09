Dieta Hashimoto: cos'è? Pro e contro

Introduzione La tiroidite di Hashimoto - a volte indicata come malattia di Hashimoto o Hashimoto - è uno dei disturbi della tiroide più comuni nei paesi sviluppati. Anche se trattati con farmaci, i sintomi propri della patologia possono influire in modo significativo sulla qualità della vita. Numerosi studi scientidici hanno dimostrato come una dieta specifica con l'esclusione di determinati alimenti, privilegiandone altri, e uno stile di vita sano ed equilibrato, oltre ai farmaci, possono migliorare sensibilmente i sintomi.

Tiroidite di Hashimoto: cos'è? La tiroidite di Hashimoto è una condizione autoimmune che porta alla graduale distruzione del tessuto tiroideo attraverso i linfociti (globuli bianchi). La tiroide è una ghiandola endocrina che si trova alla base del collo. Secerne ormoni fondamentali per il corretto funzionamento di diversi organi, inclusi cuore, polmoni, scheletro e sistema nervoso centrale e digestivo. Non solo, la tiroide è coinvolta nel corretto funzionamento del metabolismo e nella crescita. I principali ormoni secreti dalla tiroide sono la tiroxina (T4) e la triiodotironina (T3).

Dieta e Stile di vita La dieta e lo stile di vita svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dell'Hashimoto, poiché numerosi soggetti affetti da patolgia ravvisano che i sintomi persistono anche con i farmaci. La ricerca nel campo suggerisce che l'infiammazione può essere un fattore trainante di tutti i sintomi della tiroidite di Hashimoto. L'infiammazione è spesso legata alla dieta che risulta fondamentale per ridurre il rischio di altri disturbi correlati alla patolgia tiroidea, come: condizioni autoimmuni, colesterolo alto, obesità e diabete. La ricerca mostra che eliminare determinati alimenti, assumere integratori e apportare modifiche allo stile di vita può migliorare significativamente i sintomi e la qualità della vita. Un corretto regime alimentare può inoltre aiutare a ridurre l'infiammazione, rallentare o prevenire i danni alla tiroide causati da anticorpi tiroidei elevati e gestire il peso corporeo, la glicemia e i livelli di colesterolo.

Regime alimentare Gluten Free Esiste una correlazione tra la tiroidite di Hashimoto e la celiachia? A questa domanda rispondono i risultati delle numerose ricerche effettuate: i soggetti con Hashimoto hanno maggiori probabilità di avere la celiachia rispetto alla popolazione generale. Pertanto, gli esperti raccomandano che tutti coloro a cui è stata diagnosticata la malattia di Hashimoto siano sottoposti a screening per la celiachia. Seguire una dieta priva di glutine e cereali, inoltre, darebbe giovamento ai sintomi della tiroidite di Hashimoto, in quanto l'assenza di glutine ridurrebbe i livelli di anticorpi tiroidei migliorando la funzione tiroidea e i livelli di vitamina D. Un'altra rilevanza: le persone con tiroidite di Hashimoto - o malattie autoimmuni in generale - traggono beneficio da una dieta priva di glutine anche se non hanno la celiachia.

Dieta Protocollo Autoimmune La dieta del protocollo autoimmune (AIP) è stata formulata dagli espertti in nutrizione per le persone con malattie autoimmuni. Dal regime alimentare vengono esclusi tutti gli alimenti potenzialmente dannosi come: cereali,

latticini,

zucchero aggiunto,

caffè,

legumi,

uova,

alcol,

noci,

semi,

oli e additivi alimentari La dieta AIP è una dieta a eliminazione graduale e dovrebbe essere prescritta e monitorata da un medico o un'esperto in nutrizione.

Cosa mangiare Alcune linee generali per i soggetti affetti da tiroidite di Hashimoto (che tuttavia non riguardano tutti i casi): L' intolleranza al lattosio è molto comune tra le persone con tiroidite di Hashimoto: eliminare i latticini può aiutare i problemi digestivi, così come la funzione tiroidea e l'assorbimento dei farmaci.

Consumare alimenti antinfiammatori. Una dieta antinfiammatoria ricca di frutta e verdura può migliorare significativamente i sintomi, ridurre lo stress ossidativo - una condizione che causa infiammazione cronica. Verdure, frutta, spezie e pesce grasso sono solo alcuni esempi di alimenti con potenti proprietà antinfiammatorie.

Diete integrali e ricche di nutrienti: seguendo una dieta povera di zuccheri aggiunti e cibi altamente trasformati ma ricchi di cibi integrali, gli alimenti ricchi di nutrienti, si riducono i sintomi correlati a Hashimoto, e si ottengono benefici antiossidanti e antinfiammatori. Dieta Hashimoto: cibi da assumere I soggetti affetti da Tiroidite di Hashimoto dovrebbero consumare: Frutta: bacche, pere, mele, pesche, agrumi, ananas, banane, ecc.

Verdure non amidacee: zucchine, carciofi, pomodori, asparagi, carote, peperoni, broccoli, rucola, funghi, ecc.

Verdure amidacee: patate dolci, patate, piselli, ghiande e zucca, ecc.

Grassi sani: avocado, olio di avocado, olio di cocco, olio d'oliva, fiocchi di cocco non zuccherati, yogurt intero, yogurt al cocco

Proteine ​​animali: salmone, uova, merluzzo, tacchino, gamberetti, pollo, ecc.

Cereali senza glutine: riso integrale, fiocchi d'avena, quinoa, pasta di riso integrale, ecc.

Semi, noci e burri di noci: anacardi, mandorle, noci macadamia, girasole semi, semi di zucca, burro di arachidi naturale, burro di mandorle, ecc.

Legumi: ceci, fagioli neri, lenticchie, ecc.

Sostituti lattiero-caseari a base vegetale: latte di cocco, yogurt di cocco, latte di mandorle , latte di anacardi, yogurt intero non zuccherato.

Spezie, erbe aromatiche e condimenti: turmerico, basilico, rosmarino, paprika, zafferano, pepe nero, salsa, tahini, miele, succo di limone, aceto di mele, ecc.

Bevande: acqua, tè non zuccherato, acqua frizzante, ecc.