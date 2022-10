Dieta del gruppo sanguigno: funziona? Cosa può e cosa non deve mangiare ogni gruppo sanguigno

In questo breve articolo cercheremo di capire meglio cosa mangiare e cosa evitare in base al proprio gruppo sanguigno e, soprattutto, quanto (se) è attendibile questo sistema.

Quanto è attendibile la dieta del gruppo sanguigno?

Non esistono prove a sostegno di questa teoria .

Ciò non significa che "non faccia dimagrire". Il calo ponderale rispetta un principio molto semplice, ovvero quello del bilancio energetico negativo (introdurre meno calorie di quelle consumate). Come avviene per molti altri "sistemi modaioli", l'esclusione di certi prodotti – o addirittura di intere categorie alimentari – determina spesso involontariamente un taglio calorico sulla dieta.

Ed è pure vero che ad una riduzione del tessuto adiposo in eccesso corrisponde un miglioramento di vari parametri metabolici (glicemia, colesterolemia, pressione ecc.); ma ciò, tuttavia, avverrebbe con qualsiasi altra dieta dimagrante.

Ciò confuta la teoria secondo la quale una dieta gestita in base al proprio gruppo sanguigno potrebbe ottimizzare lo stato di salute generale indipendentemente dal bilancio calorico e dalla pratica di attività fisica.