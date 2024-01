Dieta in gravidanza: cosa mangiare

La dieta in gravidanza è un fattore determinante per garantire il buono stato di salute della gestante e dell'embrione/feto.



Altezza cm Peso Kg Età 18-29 30-59 Lavoro Casalinga o collaboratrice domestica Commessa Dirigente Impiegata Lavori agricoli Lavori edili Libera professionista Operaia (leggero) Operaia (pesante) Studente Attività fisica Nessuna Fino a 2 ore settimanali Da 3 a 5 ore settimanali Oltre 5 ore settimanali

Valutazione del Peso della Gestante Calorie aggiuntive quotidiane per la Gravidanza calorie Fabbisogno calorico quotidiano standard calorie Fabbisogno calorico in Gravidanza calorie

Quante proteine bisogna assumere ? La dieta per la gravidanza richiede un apporto proteico leggermente superiore a quello stimato per la normalità. Questo perché il "valore di deposizione proteica" (quantità di peptidi effettivamente impiegati dall'organismo per le funzioni biologiche) corrisponde al 70% (superiore alla norma). Tuttavia, considerando che la media della popolazione assume una quota proteica molto superiore al normale, spesso non è necessario incrementarla ulteriormente. Ad ogni modo si consiglia di sommare 6 grammi al giorno di peptidi in più all'apporto normale, che corrisponde più o meno al 13% dell'energia globale. Per fare un esempio, in una dieta da 2000 kcal, il 13% di proteine corrisponde a 260 kcal, ovvero 65 g; sommando 6 g si ottiene un frazione proteica di 71 g. 6 grammi di proteine sono contenuti, ad esempio, in poco meno di due bicchieri di latte parzialmente scremato (150-200 ml). Per garantire un valore biologico adeguato (quantità e rapporto degli amminoacidi essenziali) sarebbe opportuno che almeno 1/3 delle proteine derivasse da alimenti di origine animale.

Quanti carboidrati e fibre bisogna assumere? Una volta stabilita la quantità di proteine e grassi, l'apporto di carboidrati è semplice da calcolare; rappresenta tutta l'energia rimanente. Ad esempio, in una dieta da 2.000 kcal, i carboidrati totali costituiscono 1.216 kcal ovvero 324 g (60%). La percentuale degli zuccheri semplici dev'essere approssimativamente del 12% (240 kcal o 64 g); può risultare superiore SOLO se costituita dal fruttosio e dal lattosio naturalmente presente dei cibi (latte, frutta e ortaggi). E' fondamentale che in caso iperglicemia o di diabete gravidico si riducano il carico glicemico (fino ad una percentuale di carboidrati pari al 45%, ma solo su consiglio del medico curante) e l'indice glicemico dei pasti. Nella dieta per la gravidanza, almeno 30g/die di fibre sono indispensabili; per colpa di alcune modifiche normali ma "fastidiose" (pressione e leggero spostamento del colon) si può manifestare un'alterazione dell'alvo. Bevendo molta acqua e aumentando le fibre (soprattutto solubili o viscose) si possono ammorbidire le feci migliorando la regolarità delle evacuazioni.

Quanti minerali e vitamine bisogna assumere? Dipende dal nutriente specifico. L'apporto di certi minerali e vitamine non cambia significativamente in gravidanza; altri invece assumono un ruolo determinante. Vediamo i più importanti, ovvero quelli maggiormente coinvolti nella crescita dell'embrione/feto: Minerali:

Ferro: è necessario che venga fornito soprattutto da cibi di origine animale (carne, tuorlo d'uovo e prodotti della pesca) per garantirne la biodisponibilità. Ragionando esclusivamente in termini alimentari, potremmo dire che, nel rispetto dell'equilibrio nutrizionale generale, è necessario che la donna incinta ne assuma più possibile (è quasi impossibile raggiungere 22-27 mg/die con la sola dieta).



Calcio: si raccomanda di assicurarne circa 800-1.200 mg/die (è contenuto principalmente nel latte e derivati).

Vitamine:

Tiamina o vitamina B1: 1,2-1,4 mg/die



Riboflavina o B2: 1,4-1,7 mg/die



Niacina o PP: 17-22 mg/die



Piridossina o B6: 1,6-2,0 mg/die.



Acido ascorbico o C: 70-100 mg/die



Retinolo equivalenti o A: 500-700 μg/die



Acido folico: 520-600 μg/die



Cobalamina o B12: 2,2-2,6 μg/die



Calciferolo o D: 1,0-1,4 μg/die.

Quanta acqua bisogna assumere? Oltre a quella presente nei cibi, è consigliabile bere almeno 2 litri di acqua al giorno.