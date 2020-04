Dieta per Iperuricemia: Dieta per la Gotta

Come abbiamo detto, l'iperuricemia e la gotta sono disturbi causati da uno o più difetti genetici ereditari, che possono aggravarsi per colpa di fattori predisponenti.

L'iperuricemia è un eccesso di acido urico nel sangue, che ha come base una predisposizione genetica ereditaria. Questa tendenza favorisce lo scompenso metabolico, che può aggravarsi in presenza di vari fattori comportamentali (tra cui la dieta).

La dieta per l'iperuricemia (o acido urico alto) è un regime alimentare specifico per combattere l'eccesso di acido urico nel sangue che, se trascurato, può dare origine alla gotta. Il soggetto caratterizzato da iperuricemia è detto “iperuricemico”, mentre quello che soffre di gotta ( attacchi gottosi ) viene indicato come “gottoso”.

Consigli Alimentari

Dimagrire

Se necessario, dimagrire.

Questo aspetto assume un ruolo fondamentale nel caso in cui l'indice di massa corporea oltrepassi la soglia di obesità (BMI >30).

L'alimentazione dovrebbe essere all'insegna della moderazione calorica, in modo da evitare, per quanto possibile, abbuffate ed eccessi.

La riduzione graduale del peso superfluo sembra infatti apportate più benefici di un regime dietetico attento solo all'eliminazione dei cibi ricchi in purine. Non a caso, di solito, le persone più pesanti hanno livelli maggiori di acido urico.

Attenzione però! Meglio stare alla larga dal digiuno prolungato e dalle diete drastiche o troppo restrittive, che hanno la fama di scatenare attacchi gottosi.

Ridurre l'apporto di purine e proteine

Purine

E' importante ridurre soprattutto le purine e, in misura inferiore, le proteine.

Per fare questo diventa necessario che la dieta sia:

Priva di alimenti ricchi in purine.

Con pochi alimenti a contenuto medio di purine.

Prediligendo al tempo stesso l'assunzione di cibi a basso contenuto di purine.



Nella tabella sottostante è riportato il dettaglio del contenuto purinico negli alimenti di maggior consumo.

Proteine

La riduzione dell'apporto globale di proteine è una correzione dietetica abbastanza semplice.

In genere, è sufficiente ridurre la quantità complessiva di: carne, prodotti della pasca, uova, formaggi e derivati vegetali purificati (muscolo di grano, seitan ecc).

Diminuire l'alcol

L'alcol è nocivo per il metabolismo delle purine.

Sono da evitare tutte le bevande alcoliche, soprattutto in quantità eccessive.

In caso di abitudine preesistente e irrinunciabile, è consigliabile limitarne l'assunzione a pochissimo vino bevuto ai pasti.

Per l'alta gradazione, i superalcolici sono da bandire.

Inoltre, la birra è particolarmente sconsigliabile, perché ha un alto contenuto di purine rispetto al vino e agli altri alcolici.

Moderare l'introduzione di fruttosio

Il fruttosio è uno zucchero che peggiora il metabolismo dell'acido urico e ne favorisce l'accumulo.

E' contenuto principalmente in certi dolcificanti, nei dolci, nelle bevande edulcorate e nella frutta zuccherina (cachi, fichi, uva, mandarini e banane) o conservata (marmellata, candita, sciroppata ecc).

Prevenire l'eccesso di grassi

Una dieta ricca di grassi sembra correlata al peggioramento del metabolismo dell'acido urico.

Sono da evitare:

Troppi condimenti

Carni, pesci e formaggi grassi

Più di due o tre tuorli d'uovo alla settimana

Frutti grassi come l'avocado, il cocco ecc

Metodi di cottura che richiedono l'utilizzo di molti grassi, soprattutto la frittura.

Garantire una quantità sufficiente di carboidrati complessi

I glucidi complessi, dei quali il maggior capostipite è l'amido, favoriscono l'escrezione urinaria di acido urico.

Non è necessario esagerare, la razione raccomandata tipica della dieta mediterranea è considerata sufficientemente adeguata (cioè almeno la metà delle calorie giornaliere).

Assicurare la giusta idratazione

E' molto importante assicurare all'organismo il giusto apporto di acqua.

Bere in abbondanza può prevenire i calcoli renali a cui i gottosi sono particolarmente esposti.

Anche gli infusi d'erbe possono essere una buona soluzione per aumentare l'apporto di liquidi con la dieta; inoltre, alcune tisane diuretiche possono favorire l'escrezione di acido urico in eccesso e ridurre la pressione arteriosa.

Si consiglia di assumere almeno un millilitro di acqua per caloria presente nella dieta.

Una persona normale che segue un regime dietetico da 2000 kcal dovrebbe introdurre almeno 2 L di acqua al giorno contenuta nei cibi e nelle bevande; per un iperuricemico o per un gottoso, è consigliabile bere almeno 2 L d'acqua (che sommata a quella alimentare può contribuire a superare i 3 L quotidiani).

Incrementare il consumo di omega 3

Nella dieta per l'iperuricemia e la gotta non possono mancare almeno due o tre porzioni di pesce ricco di omega tre alla settimana (soprattutto azzurro e dei mari freddi).

Gli omega 3, infatti, contribuiscono a modulare lo stato infiammatorio dell'organismo riducendo l'incidenza delle malattie infiammatorie inclusa l'artrite gottosa.

Altre fonti di omega 3 sono: olio di salmone, di fegato di merluzzo, di krill, di alghe, di calamaro e certi oli vegetali di semi (ad esempio di chia, di kiwi ecc).

L'assunzione di pesce dev'essere fatta evitando le specie ad alto contenuto di purine come ad esempio le sardine.