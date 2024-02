Dieta Golo: cos'è e come funziona

In merito all'efficacia della dieta GOLO risultano insufficienti gli studi condotti sino ad ora (in parte realizzati dalla stessa azienda produttrice degli integratori , ndr). Mancano, infatti, vere prove scientifiche a supporto della dieta GOLO. E' sempre fondamentale rivolgersi ad un medico specializzato prima di intraprendere una dieta, considerando che l'alimentazione resta il fattore determinante per la perdita di peso, associato ad una costante attività fisica.

Dieta GOLO: cos'è?

La dieta GOLO è uno schema alimentare che ha come obiettivo la perdita di peso attraverso la regolazione degli ormoni, in particolar modo dell'insulina. Come è noto, i soggetti che soffrono di insulino-resistenza, ossia quella condizione che si viene a creare quando le cellule dell'organismo presentano una scarsa sensibilità all'insulina, che determina quindi un deciso accumulo di grasso e un rallentamento del metabolismo, hanno difficoltà a dimagrire.

L' integratore GOLO, va ad agire proprio sulla regolazione ormonale e, combinato all'alimentazione e all'attività fisica, garantirebbe dimagrimento (il condizionale è d'obbligo in quanto diversi studi devono ancora essere compiuti per solidità della tesi)