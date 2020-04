ALIMENTI DI COLORE GIALLO-ARANCIO: zucca, arancia, pesca, albicocca, nespola, pompelmo, nettarina, peperone, melone, limone, carota, kaki, clementina, mandarino.

Tutti i frutti di questo colore, dagli agrumi alle pesche, danno energia e dissetano. In ogni stagione è disponibile frutta o verdura giallo-arancione e se ne consiglia un'assunzione costante, dal momento che, come abbiamo visto, contiene sostanze importanti per la vista o in grado di abbassare i rischi di patologie cardiovascolari , tumorali e rallentare l' invecchiamento .

Ricette giallo-arancio

Crostini di carote

Ingredienti (per 4 persone)

4 fette di pane;

3 carote;

150 g di parmigiano;

prezzemolo;

burro;

sale.

Preparazione

Torta del sole

Ingredienti (per 4 persone)

6 albicocche;

4 carote;

1 pesca;

6 uova;

200 g di farina;

200 g di zucchero;

80 g di olio;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

noce moscata;

sale.

Preparazione

Lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente e riducetelo a crema. Tostate le fette di pane in forno o nel tostapane. Lavate e grattugiate le carote e aggiungetele al burro insieme al parmigiano; aggiustate con sale. Spalmate la crema sulle fette di pane e spolverateci sopra il prezzemolo tritato.

Lavate e tagliate a pezzi le albicocche e la pesca, quindi, lasciate in acqua tiepida per mezz'ora circa.

Lavate e tagliate a pezzi le carote e fatele cuocere con acqua; a cottura ultimata sgocciolatele e frullatele per ottenere una purea.

In una terrina mescolare con le fruste elettriche, le uova, la farina, la purea di carote, l'olio, il sale e un pizzico di noce moscata, fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Scolate la pesca e le albicocche e aggiungetele all'impasto; versate il tutto in una teglia imburrata e infarinata e mettete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 35 minuti.