Dieta della frutta e della verdura: giallo e arancio

Proprietà dei vegetali gialli e arancioni

I frutti e gli ortaggi di questo colore contengono il beta-carotene (phytochemical) che possiede un'elevata azione antiossidante e provitaminica, grazie alla quale protegge le cellule dal danno causato dai radicali liberi.

Il beta-carotene, dal punto di vista chimico è il precursore (sostanza da cui ne viene prodotta un'altra attraverso il metabolismo) della vitamina A, che partecipa alla crescita, alla riproduzione e al mantenimento dei tessuti; interviene, inoltre, nella funzione immunitaria e nella visione.

Il beta-carotene viene assorbito con i grassi presenti nella dieta.

Un'altra famiglia di composti molto importante che caratterizza questo gruppo di alimenti è quella dei flavonoidi. I flavonoidi ostacolano la formazione dei radicali liberi e la loro azione avviene principalmente a livello gastrointestinale.

Tutti i frutti di questo colore, dagli agrumi alle pesche, danno energia e dissetano.

In ogni stagione è disponibile frutta o verdura giallo-arancione e se ne consiglia un'assunzione costante, dal momento che, come abbiamo visto, contiene sostanze importanti per la vista o in grado di abbassare i rischi di patologie cardiovascolari, tumorali e rallentare l'invecchiamento.