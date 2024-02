Dieta e gastrite: cosa mangiare?

Dieta per la gastrite: princìpi

In presenza di gastrite, è molto importante evitare tutti i prodotti che insultano ulteriormente la mucosa gastrica già infiammata per il disturbo.

Queste norme dietetiche e comportamentali sono indicate sia nelle forme sporadiche che in quelle croniche:

Nel primo caso sono di per sé in grado di risolvere l'infiammazione

Nel secondo caso si rendono necessari dei medicinali specifici.

In entrambi i casi, è necessario rivolgersi al medico curante per effettuare una diagnosi e stabilire la cura specifica.

Controllo medico: a cosa serve?

Il controllo medico serve a monitorare l'andamento della gastrite.

Tuttavia, mentre per le forme sporadiche e/o lievi il controllo medico è consigliato soprattutto per individuare precocemente le eventuali complicanze (ulcere, infezione da Helicobacter pylori, cancro allo stomaco ecc), per le forme gravi assume primariamente il ruolo di monitoraggio dei progressi nel trattamento (dietetico, comportamentale e farmacologico).