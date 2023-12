Danni del fumo: diete e integratori possono proteggere?

Se poi l'assunzione di questi prodotti diviene anche un espediente per diminuire l'impegno nel consumo di frutta e verdura è chiaro che - seppur indirettamente - la loro assunzione risulta particolarmente lesiva per la salute del fumatore.

Questa premessa risulta a dir poco essenziale, in quanto, secondo alcuni studi, i fumatori che assumono regolarmente integratori multivitaminici tendono a sentirsi in qualche modo più protetti dai danni del fumo; di conseguenza, riducono l'impegno nello smettere di fumare e tendono a consumare un maggior numero di sigarette.

Non esistono diete, farmaci o integratori capaci di offrire una protezione assoluta dai danni del fumo; l'unica strategia efficace, e sempre consigliabile, per proteggersi dai danni del fumo è quella di smettere di fumare .

L'abitudine al fumo tende ad aumentare i fabbisogni nutrizionali di alcune vitamine e di antiossidanti in genere; in particolare:

Esistono integratori contro i danni del fumo?

Appurati i maggiori fabbisogni di alcuni nutrienti e dimostrato il ruolo benefico nel proteggere la salute dei fumatori (esiste infatti una correlazione evidente fra bassi livelli plasmatici di antiossidanti e aumentato rischio di ammalarsi di malattie fumo-correlate), diversi studi hanno cercato di capire se una specifica integrazione potesse rappresentare un valido baluardo contro i danni del fumo.

Come logica suggerisce, isolare un singolo nutriente tra gli innumerevoli presenti negli alimenti, e somministrarlo da solo in forma concentrata, può risultare scarsamente efficace, inutile o addirittura pericoloso. Le vitamine e gli antiossidanti presenti negli alimenti agiscono infatti di concerto per esercitare un ruolo protettivo globale, che non può essere ascritto a un solo nutriente in particolare.

Tra gli anni '90 e i primi anni 2000 si cercò ad esempio di valutare l'efficacia protettiva di un'integrazione con beta-carotene e vitamina E nel prevenire il tumore al polmone; un ampio studio popolazionistico mise in luce un'efficacia sostanzialmente nulla per la vitamina E, e addirittura un potenziale effetto negativo per il beta-carotene nei fumatori.

In generale, diversi studi hanno dimostrato che se un nutriente è benefico per la salute del fumatore quando arriva da una dieta bilanciata e variata, è molto meno scontato che apporti benefici anche quando proviene da un integratore alimentare in forma isolata.

Quale integratore scegliere?

Un integratore contro i danni del fumo dovrebbe apportare - più che un singolo nutriente in forma concentrata - un mix di sostanze utili per la salute del fumatore.

Sul fronte vitaminico dovrebbe prima di tutto fornire le giuste dosi di quelle vitamine per cui sono maggiori i rischi di carenza; come abbiamo visto, dovrebbe quindi rappresentare una generosa fonte di Vitamina C, con buone quantità di Vitamina D, Vitamina E, acido folico e vitamina B12.

Dovrebbe poi fornire una matrice antiossidante di origine vegetale, come estratti di agrumi, di piante medicinali o di alghe, oppure un mix di antiossidanti (tra cui, ad esempio, resveratrolo, acido lipoico, N-acetilcisteina, melatonina, polifenoli e bioflavonoidi).

Molto importante anche il ruolo degli omega tre per chi non assume quantità adeguate di pesce.

Oltre alla vitamina C e alla D, le maggiori evidenze sul possibile ruolo protettivo per la salute dei fumatori si registrano per la N-acetilcisteina, dato il ruolo antiossidante e favorevole per la salute delle vie respiratorie (viene impiegata anche in campo farmaceutico nel trattamento di alcune malattie respiratorie, come la BPCO, più comuni tra i fumatori).

Un buon integratore contro i danni del fumo dovrebbe anche apportare sostanze che possano in qualche modo aiutare nello smettere di fumare. Tra queste possono avere una certa utilità la melatonina, il triptofano, la berberina e la stessa n-acetilcisteina (vedi anche Integratori Naturali per Smettere di Fumare).