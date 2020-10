Dieta 5 Colori di Frutta e Verdura

Proprietà della Dieta dei Colori Quali sono le caratteristiche nutrizionali benefiche della dieta dei colori? Le proprietà chimiche della dieta dei colori, che ne delineano un effetto benefico e quasi terapeutico, sono: Ricchezza di phytochemicals o fitoalessine;

Ricchezza di vitamine;

Ricchezza di minerali benefici e scarso apporto di sodio;

Ricchezza di fibre;

Ricchezza d'acqua. Analizziamole una per volta.

Minerali Tanto potassio, magnesio e poco sodio La dieta della frutta e della verdura è particolarmente indicata per i soggetti che soffrono di patologie metaboliche e/o cardiovascolari. Questo perché frutta e verdura sono ricche di potassio, magnesio e al tempo stesso contengono poco sodio (il cui eccesso è implicato nell'eziologia della pressione alta sodio sensibile). Il potassio favorisce l'escrezione urinaria del sodio e assieme al magnesio contribuisce a mantenere un PRAL alcalino.

Ricchezza di Fibre La dieta della frutta e della verdura aumenta le fibre Frutta e verdura contengono un'alta percentuale di fibre, delle quali buona parte è di tipo solubile-viscoso. Funzioni delle fibre: Combattono la stipsi e favoriscono la regolarità dell'alvo;

Non vengono digerite dall'organismo, ma favoriscono l'eliminazione di sostanze nocive;

Modulano l'assorbimento nutrizionale, contribuendo ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue e diminuendo l'indice glicemico;

Procurano un elevato senso di sazietà, limitando il consumo di cibo, aspetto utile nelle diete dimagranti;

Esercitano un effetto prebiotico e mantengono il trofismo della flora batterica intestinale.

Ricchezza d'Acqua Ruolo e importanza del contenuto di acqua Il 70% del nostro corpo è costituito da acqua che, non solo per questo motivo, è considerata un nutriente essenziale. L'acqua è infatti la matrice nella quale hanno luogo tutti i processi che consentono alle cellule di riprodursi e conservarsi. E' anche per questo motivo che medici e nutrizionisti consigliano di bere almeno un litro di acqua al giorno. Questa indicazione non corrisponde al nostro fabbisogno reale, che è almeno il doppio (circa 2 litri per un adulto medio). Quindi, oltre al litro di acqua da bere, il rimanente 50% del fabbisogno idrico viene coperto dagli alimenti e soprattutto da: frutta, verdura e latte; secondariamente (ma non troppo) vengono la carne, il pesce e i cereali-legumi cotti. Ecco perché agli sportivi, che hanno un maggior fabbisogno d'acqua per compensare la sudorazione, si sconsiglia generalmente di cibarsi di alimenti conservati (formaggi, carni stagionate ecc). L'acqua è inoltre fondamentale, nelle giuste quantità (uno o due bicchieri a pasto, a seconda della composizione), per assicurare una corretta digestione.