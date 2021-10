Dieta FODMAP per il Colon Irritabile: Come Funziona ed Efficacia

Introduzione

In questo articolo parleremo della dieta FODMAP e della sua efficacia nella lotta ai sintomi del colon irritabile (IBS).

Dopo un breve riepilogo delle nozioni fondamentali sull'IBS e un'accurata premessa dedicata ai princìpi teorici della dieta FODMAP, ci concentreremo sulla sua reale efficacia e, non di meno, su come applicarla in modo corretto all'alimentazione quotidiana.