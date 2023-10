Come praticare esercizio fisico se si ha poco tempo?

Altro fattore importante è il piacere: il nostro esercizio deve essere divertente, non stressante; e magari anche vario, per indurre quelli che si annoiano facilmente a proseguire nell'intento.

Mi piacerebbe fare esercizio, ma non ho tempo

L'impegno a svolgere regolarmente esercizio fisico potrebbe apparire incompatibile con i ritmi e le abitudini di vita di molte persone. Non è facile ritagliare del tempo ma, con caparbietà, ci si può riuscire. L'importante è non pretendere di svolgere esercizi al di fuori delle proprie possibilità fisiche.

Ecco alcuni consigli per conciliare l'esercizio fisico ai ritmi della vita quotidiana.

Possiamo poi individuare tre macro-categorie.

Per chi ha poco tempo ma buona volontà

Bisogna mettere in atto piccoli stratagemmi quotidiani per fare esercizio quasi inconsapevolmente. Tutto sta nell'individuare i modi per incrementare l'uso dei muscoli.

Piccoli accorgimenti potrebbero essere ad esempio: tutte le volte che si può prendere l'autobus al posto della macchina, o eventualmente andare a piedi.

Chiediamoci sempre "Ma è così lontano che non posso andare a piedi?". Se proprio non possiamo evitare di utilizzare l'auto, cerchiamo di parcheggiarla lontano dal posto in cui ci dobbiamo recare, in modo da camminare almeno 5 minuti. Invece se utilizziamo i mezzi pubblici, possiamo scendere una o due fermate prima della nostra.

Inutile dire che sarebbe meglio fare le scale piuttosto che utilizzare l'ascensore e, se abitiamo al decimo piano, andiamo con l'ascensore fino all'ottavo. Fare i gradini è un modo per fare step gratuitamente.

Per chi a molto tempo ma poca volontà

Un metodo che può aiutare a vincere la pigrizia potrebbe essere quello di farsi seguire da qualcuno, quale un personal trainer, oppure fare dell'attività fisica con amici più motivati.

Anche gestire un cane può essere un ottimo incentivo per uscire a fare due passi.

Per chi ha poco tempo e poca volontà

Sono casi più difficili e, come ogni difficoltà, vanno vissuti come una sfida.

Proviamo a "sfidare" noi stessi, magari proponendoci di provare a fare attività fisica per un periodo limitato. Le abitudini vanno cambiate pian piano; soprattutto quelle più radicate.

Quindi, troviamo l'esercizio più adatto alle nostre capacità ed esigenze, e cerchiamo di svolgerlo con regolarità e costanza.