Dieta ed ernia iatale: cosa si può mangiare e cosa no

Sin dal 1973, grazie agli studi epidemiologici di Burkitt, sappiamo che l'ernia iatale risulta abbastanza rara nei Paesi in via di sviluppo e addirittura misconosciuta nelle società rurali che hanno mantenuto uno stile di vita semplice e tradizionale.

La dieta sembra rappresentare un elemento molto importante non solo nella corretta gestione dell' ernia iatale , intesa come prevenzione degli episodi di eruttazione e reflusso gastroesofageo , ma anche nell'origine di questa diffusissima malattia.

Anche l' iperalimentazione in sé, fatta di abbuffate frequenti , dilatando in maniera abnorme le pareti dello stomaco può spingerle con forza contro lo iato esofageo, favorendone l' erniazione . Analogo discorso per l' obesità o per la cattiva abitudine di indossare abiti troppo stretti .

L'ernia iatale ha spesso una base di forte predisposizione soggettiva. Di seguito esporremo alcuni fattori di rischio noti, anche se, come vedremo, la spiegazione causa-effetto è per tutti un po' debole.

Dieta nel trattamento dell'ernia iatale

Sebbene la dieta non possa in alcun modo favorire la guarigione dell'ernia iatale, che, se necessario, può avvenire attraverso un intervento chirurgico, risulta senz'altro utile per il controllo dei sintomi associati e delle complicanze.

Anche se una buona percentuale di pazienti affetti da ernia iatale non lamenta alcun sintomo, l'osservanza delle giuste regole dietetiche e comportamentali risulta importante per evitare che l'ernia cresca di dimensioni. In tal senso, la dieta corretta per il trattamento dell'ernia iatale non si discosta da quella vista per la corretta gestione alimentare dei pazienti colpiti da esofagite da reflusso:

