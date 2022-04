Dieta Equilibrata: Come Dovrebbe Essere? Cosa Mangiare?

Per dieta equilibrata (healty diet, in inglese) si intende un regime nutrizionale capace di mantenere o migliorare lo stato di salute generale. Una dieta equilibrata può essere definita tale solo nel caso in cui fornisca all'organismo tutto il nutrimento essenziale o comunque necessario: acqua, calorie totali, amminoacidi (essenziali e non), acidi grassi (essenziali e non), carboidrati, vitamine idro- e liposolubili, minerali (sia macro- che microelementi) e fibre. Peraltro, una dieta "salutare" dovrebbe fornire anche antiossidanti non vitaminici o minerali e probiotici. Shutterstock Lato pratico, una dieta equilibrata non dovrebbe escludere nessuno dei gruppi alimentari . Questo non significa che sia "impossibile fare a meno di certi alimenti", ma semplicemente che variando tutti i cibi è possibile mantenere i livelli nutrizionali nella norma anche senza l'uso di integratori ed evitando il rischio sia di carenze che di eccessi. Chi sceglie di seguire una dieta vegana dovrebbe essere consapevole che, per l'insufficiente apporto di vitamina B12 che caratterizza questo sistema nutrizionale, diventa fondamentale ricorrere ad integratori o supplementi nutrizionali che vadano a colmare questo difetto. I vegani sono inoltre più soggetti degli onnivori ad altri tipi di carenza - soprattutto in condizioni fisiologiche speciali, parafisiologiche e in presenza di livelli di attività fisica straordinariamente elevati - ma si tratta di lacune che potrebbero essere gestite con l'intervento di un dietista. Con specifico riferimento alle attitudini collettiva medie dei paesi occidentali sviluppati, possiamo affermare con buona approssimazione che, per risultare equilibrata, la dieta dovrebbe: contenere più ortaggi , legumi e cereali integrali ;

, e cereali ; contenere meno alimenti lavorati e junk-food. Inoltre, poiché diversi alimenti sono sottoposti a "fortificazione" - ad esempio le bevande vegetali surrogate del latte, addizionate in calcio e riboflavina - e siccome diversi cibi mostrano un profilo nutrizionale di "dubbia" salubrità, il consumatore può anche gestire l'equilibrio nutrizionale della propria dieta acquistando i vari prodotti in base alle caratteristiche chimiche facilmente consultabili sull'etichetta nutrizionale.

Ricerca Scientifica Ricerche preliminari hanno indicato che una dieta ricca di frutta e verdura può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e morte, ma non di cancro. Seguire una dieta sana e fare regolare esercizio consente di mantenere il peso corporeo entro l'intervallo normale e di ridurre il rischio di obesità. Una revisione scientifica del 2021 delle prove sulle diete per ridurre il rischio di aterosclerosi ha rilevato che: <<il basso consumo di sale, di alimenti di origine animale e l'aumento dell'assunzione di alimenti a base vegetale - cereali integrali, frutta, verdura, legumi e semi oleosi - sono legati a un ridotto rischio di aterosclerosi. Lo stesso vale per la sostituzione del burro e di altri grassi animali/tropicali con olio d'oliva e altri oli ricchi di grassi insaturi. Per quanto riguarda la carne, nuove evidenze differenziano le carni lavorate e rosse, entrambe associate a un aumentato rischio di CVD, dal pollame, mostrando una relazione neutra con le CVD per assunzioni moderate. Nuovi dati approvano la sostituzione degli alimenti a più alto indice glicemico (IG) con alimenti sia integrali che a basso indice glicemico>>. La ricerca scientifica sta anche studiando gli impatti della nutrizione sulla salute e sulla durata della vita. La ricerca suggerisce che una maggiore fedeltà ai modelli di dieta Mediterranea si assocerebbe a una riduzione della mortalità totale e specifica per causa, estendendo la salute e la durata della vita. La ricerca sta identificando i principali componenti benefici di questo sistema nutrizionale, che sembra condividere vari aspetti con la dieta di Okinawa, altrettanto benefica. I potenziali meccanismi anti-età di vari nutrienti non sono ancora stati compresi. Gli studi suggeriscono che i cambiamenti nella dieta sono una delle principali cause di aumento dell'aspettativa di vita.