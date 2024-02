Dieta per le emorroidi: cosa mangiare e cosa non mangiare

Le emorroidi si accompagnano generalmente a sintomi come: prurito , eczemi , proctiti , ragadi , sanguinamento e dolore durante l'evacuazione . Per questo motivo è necessario cercare di contenerle con gli stessi accorgimenti con cui si combatte la stitichezza : dieta sana e movimento .

La congestione delle vene che circondano il retto e l'ano è un disturbo abbastanza frequente, che interessa soprattutto gli uomini in età matura.

In caso di stipsi, vanno evitati tutti i cibi astringenti , come i tannini del tè fermentato, del kaki acerbo, della banana acerba ecc.

La dieta per le emorroidi limita anche l'assunzione di molecole "estranee" o innaturali; tra queste riconosciamo: cloruro di sodio e saccarosio aggiunti ( sale e zucchero ), additivi alimentari ecc.

La dieta per le emorroidi evita di sottoporre l' intestino a qualunque forma di stress chimico-farmacologico, prevenendone l'irritazione, l' infiammazione e quindi la vasodilatazione (che contribuirebbero all'innesco o peggioramento delle emorroidi).

L'equilibrio biochimico della dieta per le emorroidi deve rispettare totalmente l'equilibrio nutrizionale, con grande attenzione sulle quantità di proteine e lipidi . Essendo parzialmente responsabili del pH fecale , nelle giuste dosi formano una sostanza leggermente acida (mai alcalina); a parità di flora batterica, ricordiamo che il pH fecale si abbassa con l'aumento delle molecole grasse e si alza con l'incremento di quelle proteiche.

Ricordiamo che l'attività della flora batterica intestinale promuove la liberazione di molecole che nutrono gli enterociti e migliorano la salute della mucosa intestinale ( acido butirrico e poliammine). I probiotici possono essere assunti anche per mezzo di integratori e farmaci specifici.

L'alimentazione per le emorroidi dovrebbe comprendere una buona dose di microorganismi probiotici ( batteri fisiologici) e molecole prebiotiche ( polisaccaridi e fibre alimentari).

Le fibre contenute nella dieta dovrebbero essere apportate soprattutto con i cibi , tentando di privilegiare soprattutto quelle solubili; in alternativa, esistono vari integratori alimentari specifici a base di fibre solubili .

Entrambe le condizioni, se associate a colon irritabile , possono essere controllate garantendo l'assunzione costante di fibre alimentari ed acqua. Nota . In caso di diarrea non da colon irritabile, talvolta può essere necessario individuare la causa scatenante ( celiachia , intolleranza al lattosio ecc.).

La dieta per le emorroidi è finalizzata soprattutto alla prevenzione della stipsi; d'altro canto, in certi casi le emorroidi possono essere provocate anche dalla diarrea persistente.

Cibi ricchi in fibre

In soggetti predisposti, questi cibi possono favorire la riacutizzazione dei sintomi e andrebbero quindi limitati.

L' influenza di alimenti potenzialmente irritanti - come alcol, spezie ( pepe , peperoncini, peperoni , paprica ) e cioccolato - è invece variabile da soggetto a soggetto.

Bisogna comunque considerare che una dieta troppo ricca di fibre vegetali causa, in alcuni soggetti, un aggravamento della stitichezza, mentre in altri causa attacchi di diarrea .

I residui non digeribili degli alimenti tendono infatti ad assorbire acqua distendendo le pareti del colon e impedendo la loro contrazione nervosa. Proprio per questa loro capacità di legare acqua, gli alimenti vegetali devono essere associati ad una dieta ricca di liquidi (almeno un paio di litri di acqua al giorno), che ammorbidiscono il contenuto fecale facilitando l'evacuazione e la riduzione di dolore e gas .

E' stata avanzata anche l'ipotesi che lo sfintere anale esterno, non essendo abitualmente dilatato da feci voluminose, vada progressivamente incontro ad un restringimento, che impedisce un'adeguata circolazione sanguigna nella zona.

Non bisogna dimenticare, comunque, che le emorroidi possono guarire spontaneamente e che in molti casi il nesso tra guarigione ed alimenti, dieta e medicinali , è puramente casuale.

In caso di emorroidi sono utili anche unzioni locali con un oleito a base di scrophularia, morella, linaria e linaiolo. La pomata a base oleosa costituita da tintura di cipresso, cinquefoglio, crespino e ippocastano , è invece indicata per le sue proprietà analgesiche .

Per stimolare la naturale evacuazione possono essere utili uno o due bicchieri di acqua tiepida da assumere al termine dei pasti.

Stile di vita contro le emorroidi

La sedentarietà è spesso una delle concause di stitichezza ed emorroidi. Indispensabile, quindi, associare a un'alimentazione corretta un adeguato esercizio fisico.

Una semplice passeggiata, priva di controindicazioni per la maggior parte delle persone, rappresenta quindi un farmaco efficace, da assumere giorno per giorno, con regolarità. La bicicletta, invece, potrebbe causare problemi nei soggetti in cui la patologia emorroidaria è già conclamata o recidivante.

Indispensabile, infine, una corretta igiene locale, mattina e sera o comunque dopo ogni evacuazione.