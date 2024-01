Dieta e danza: tra salute e malattia

In questo breve articolo parleremo della corretta alimentazione nell'ambito della danza classica, della dieta restrittiva che l'attività impone e, infine, cercheremo di fare maggiore chiarezza su un argomento che, per moltissimi anni, è stato caratterizzato da una spessa coltre di omertà. Stiamo parlando del legame tra la pratica di danza classica e l'insorgenza dei disturbi alimentari .

Questo disagio, che, come abbiamo detto, ha radici puramente psicologiche, sfocia poi in una lunga serie di complicazioni fisiche .

In alcuni casi, peraltro, l'attività sportiva può arrecare danno anche alla psiche . Nella danza classica , così come in tutti gli sport e le attività fitness nei quali si richiede una bassa percentuale di grasso corporeo ( ginnastica artistica e ritmica, bodybuilding ecc.), l'incidenza dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) è incredibilmente più alta del normale.

Banalmente, pensiamo all'incidenza degli infortuni ortopedici che, in modo quasi proporzionale, aumenta all'aumentare dell'impegno sportivo. La distorsione del calciatore, il gomito del tennista , le tendinopatie della spalla nel nuotatore, la fascite plantare del corridore, le protrusioni discali dei sollevatori di pesi , il trauma cerebrale da accelerazione del pugile, i disagi al ginocchio dei ciclisti, la contrattura del saltatore ecc. sono solo alcuni esempi di come lo sport può peggiorare lo stato di salute anziché migliorarlo.

I benefici della pratica motoria sono ormai dimostrati e consolidati, a tutte le età, e per entrambi i sessi. Muoversi con ragionevolezza favorisce la salute fisica e mentale; ma, anche con le migliori intenzioni, c'è un limite da non valicare.

Ma cosa succede quando una vita di privazioni non è più sufficiente? Quando la psiche non regge più? Quando si ha bisogno di una pausa ma non è possibile averla? Scopriamolo.

È quindi logico che, fuori dal palco scenico, la vita del danzatore non sia tutta "rose e fiori"; al contrario, molti ex sportivi la ricordano non troppo serenamente.

In queste circostanze, l'atleta non può permettersi, mai , di guadagnare peso, perché questo pregiudica direttamente la performance. Ecco la ragione per la quale i danzatori classici sono costantemente a dieta controllata , forse con qualche eccezione riguardante i soggetti geneticamente molto fortunati.

Proteine a 1,6 g per chilogrammo di peso corporeo o poco più, grassi non inferiori a 0,5-0,8 g/kg circa e carboidrati per il resto delle calorie necessarie. Questa è la ripartizione dei macronutrienti che la maggior parte dei ballerini potrebbe tenere rimanendo prestante e in forma. Per minerali e vitamine , potrebbe essere necessario integrare, soprattutto in condizioni di dieta restrittiva e grossi carichi di allenamento.

La dieta dei ballerini è un argomento molto spinoso. Questo perché bisogna prestare molta attenzione a ciò che si riporta, per non cadere nel banale, per esporre nozioni corrette e per non allarmare inutilmente i lettori.

Danza classica e DCA: cosa dice la scienza

Non è certo una novità che, nell'ambiente della danza classica, si osservi un aumento vertiginoso dei disturbi del comportamento alimentare. Più alto è il livello atletico, più forte diventa questa correlazione.

Certe attitudini e comportamenti disfunzionali sono talmente diffusi e radicati da essere quasi "accettati come normalità". Ma tutto dipende, com'è deducibile, dall'impostazione degli insegnanti. La "vecchia scuola" è, di solito, un fattore di rischio aggiuntivo per questo problema, così come le alte aspettative nei confronti delle/dei giovani ballerine/ballerini.

Anche l'età adolescenziale è considerata un fattore di rischio. Purtroppo, essendo il momento più "proficuo" per costruire le basi di un buon danzatore, è inevitabile che i giovani sportivi si sottopongano a un rischio maggiore di DCA.

Sia chiaro: non è l'attività in sé il problema, bensì l'atteggiamento. Riteniamo comunque importante approfondire l'argomento, riportando la traduzione (in abstract) di uno studio scientifico intitolato "Body Composition, Eating Habits, and Disordered Eating Behaviors among Adolescent Classical Ballet Dancers and Controls" (Panagiota Chaikali, Ioanna Kontele, Maria G. Grammatikopoulou, Eleftheria Oikonomou, Theodoros N. Sergentanis, Tonia Vassilakou), publicato su "Children", di MDPI.

<<I ballerini adolescenti di danza classica sono più vulnerabili dal punto di vista nutrizionale degli adulti, poiché devono mantenere la magrezza durante tutto l'accrescimento, un periodo di vita che ha invece elevate esigenze nutrizionali.

Studi condotti sui ballerini adulti hanno indicato un alto rischio per lo sviluppo di disturbi alimentari, ma la ricerca sugli adolescenti rimane scarsa.

Lo scopo del presente studio è di confrontare la composizione corporea, le abitudini alimentari e i disturbi del comportamento alimentare in adolescenti ballerini di danza classica di sesso femminile e in coetanei dello stesso sesso non ballerini.

Per la valutazione della dieta e dei disturbi del comportamento alimentare sono stati usati i questionari Eating Attitudes Test-26 (EAT-26) e Food Frequency Questionnaire (FFQ). La valutazione della composizione corporea ha incluso le misurazioni del peso, della statura, delle circonferenze corporea, delle pliche cutanee e della bioimpedenziometria (BIA).

I risultati indicano che i ballerini sono più magri rispetto ai non ballerini, con un peso inferiore, circonferenze di fianchi e braccia inferiori, pliche cutanee più sottili e, quindi, meno massa grassa.

Non si sono osservate differenze tra i due gruppi per quanto riguarda le abitudini alimentari e i punteggi EAT-26, ma quasi 1 su 4 (23,3%) tra i partecipanti ha ottenuto un punteggio indicativo di DCA.